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Possível novo desfalque da Seleção Brasileira irrita torcida: 'Caindo'

Vini Jr sente dores e é poupado de parte do treinamento deste sábado (28)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/03/2026
14:50
Ancelotti na partida entre Brasil e França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraVini Jr é preservado na parte inicial do treino da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
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Impaciente após perder para a França, mesmo com um jogador a mais em parte do jogo, o torcedor da Seleção Brasileira recebeu com irritação a notícia de que Vini Jr precisou ser poupado do treinamento deste sábado (28), em Orlando, nos Estados Unidos.

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Com dores, o atacante foi poupado das atividades de campo e ficou apenas na academia do complexo esportivo que abriga o time.

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Lesões na Seleção Brasileira

Nesta terça-feira (31), a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia no último amistoso desta Data Fifa. E Ancelotti já tem de lidar com alguns cortes por lesão.

O lateral direito Wesley e o atacante Raphinha foram cortados após a derrota para a França e não estão à disposição para o jogo diante dos croatas.

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O zagueiro Marquinhos, poupado na derrota da última quinta-feira, foi a campo e fez o treino normalmente, indicando que deverá estar de volta ao posto de titular da zaga contra a Croácia.

Dias após a convocação, o goleiro Alisson precisou ser cortado, também por lesão. O goleiro do Liverpool deu lugar a Hugo Souza, do Corinthians.

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Brasil cai no Ranking da Fifa após derrota para a França

derrota por 2 a 1 para a França, no primeiro amistoso do Brasil nesta Data Fifa, trouxe consequências além do resultado em campo para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Com o revés, a Seleção Brasileira caiu da quinta para a sétima posição no ranking da Fifa neste mês. 

Desempenho ruim de Vini Jr vira foco do pós-jogo (Foto: ANDRE DURAO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Desempenho ruim de Vini Jr vira foco do pós-jogo da Seleção Brasileira (Foto: Andre Durão/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

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