A CBF enviou à Fifa nesta segunda-feira (11) a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo com 55 nomes, onde existem seis atletas da posição cotados, sendo eles: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John e Weverton. E na leitura de Eric Faria, Weverton é o goleiro que não abriria mão na convocação.

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Durante o programa "Redação Sportv", o comentarista Eric afirmou que Weverton, hoje goleiro do Grêmio, e multicampeão pelo o Palmeiras, seria o nome mais seguro da lista.

— Eu não abriria mão do Weverton. Não abriria a mão. Eu acho que o Weverton é o goleiro da segurança. Ele passou por um momento de instabilidade no Palmeiras e tal, machucou, perdeu a posição para o Carlos Miguel, saiu e hoje faz um belo campeonato brasileiro pelo Grêmio. E é o goleiro que já teve na última Copa, um cara experiente, um cara conhecedor, um cara do ambiente. Campeão Olímpico com a camisa da Seleção — afirmou.

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O André Rizek ainda completou dizendo que Weverton é o goleiro mais prevísivel, no bom sentido, e que Alisson também é um dos incontestáveis, mas que não tem opinião sobre o terceiro que deveria ir.

Weverton, do Grêmio é um dos goleiros cotados para a Seleção Brasileira (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

— E é o goleiro que para mim é o previsível, no bom sentido. Ele não é um goleiro de grandes milagres em profusão, mas ele é o previsível de que a bola defensável está sempre ali para pegar. (0:33) E eu gosto de goleiro previsível, viu? Como eu acho que o Alisson também é, tá? O Alisson também é incontestável, com qualidade. O Alisson é incontestável. E físico, né? Acho que a dúvida com o Alisson, gente, é física. Eu levaria o Alisson e o Weverton, o terceiro eu não sei — concluiu.

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