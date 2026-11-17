A Seleção Brasileira goleou Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17), em jogo amistoso, e um campeão do mundo disparou sobre o momento da equipe. Rodrigo Capita, ex-jogador de futsal que conquistou o mundial da modalidade em 2012, avaliou que a Amarelinha não é mais temida como antigamente e que os adversários não têm mais qualquer receio de enfrentar o Brasil.

➡️Veja os gols da vitória elástica do Brasil sobre Singapura

Rodrigo ainda mencionou as recentes derrotas para o Japão, algo que nunca na história havia acontecido.

— A Seleção Brasileira não é mais temida. Quando a Seleção ia jogar contra outra seleção, era: "Vamos perder de quanto? Os caras estão vindo aí." Agora é: "Dá para ganhar." O Japão, nos últimos três jogos com a Seleção Brasileira, ganhou dois. Quando na história? Nunca tinha ganhado da Seleção Brasileira. Então a Seleção Brasileira acaba perdendo esse negócio de ser temida, de as pessoas falarem assim: "cara, não dá para ganhar, é muito difícil". Agora todo mundo pode ganhar da Seleção — avaliou Rodrigo.

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Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira contra Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.