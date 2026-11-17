Campeão do mundo dispara sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não é mais'
Comentário foi feito após a goleada sobre Singapura
A Seleção Brasileira goleou Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17), em jogo amistoso, e um campeão do mundo disparou sobre o momento da equipe. Rodrigo Capita, ex-jogador de futsal que conquistou o mundial da modalidade em 2012, avaliou que a Amarelinha não é mais temida como antigamente e que os adversários não têm mais qualquer receio de enfrentar o Brasil.
➡️Veja os gols da vitória elástica do Brasil sobre Singapura
Rodrigo ainda mencionou as recentes derrotas para o Japão, algo que nunca na história havia acontecido.
— A Seleção Brasileira não é mais temida. Quando a Seleção ia jogar contra outra seleção, era: "Vamos perder de quanto? Os caras estão vindo aí." Agora é: "Dá para ganhar." O Japão, nos últimos três jogos com a Seleção Brasileira, ganhou dois. Quando na história? Nunca tinha ganhado da Seleção Brasileira. Então a Seleção Brasileira acaba perdendo esse negócio de ser temida, de as pessoas falarem assim: "cara, não dá para ganhar, é muito difícil". Agora todo mundo pode ganhar da Seleção — avaliou Rodrigo.
Como foi Brasil 7 a 0 Singapura
Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo
Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.
Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia
A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.
Mais LANCE!
Rayan vira assunto após goleada do Brasil na Singapura: 'Deveria'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Torcida do Palmeiras reage a atuação de Allan: 'É simples'
Jogador entrou na segunda etapa de Brasil x Singapura
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em goleada: 'Não vai'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Europeus reagem à ausência de Raphinha em Brasil x Singapura: 'Não precisa'
Jogador recebeu cartão vermelho contra o Japão
Torcida do Flamengo reage à atuação de João Gomes em goleada: 'Não existe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Lance de Endrick vira assunto em Brasil x Singapura: 'Novamente'
Torcedores recordaram momento da Copa do Mundo
Romário responde Ancelotti e detona trabalho do técnico na Seleção
Baixinho rebateu fala do treinador e voltou a pedir sua saída do cargo
Jornalista dispara sobre escolha da Conmebol: 'Um horror'
Ledio Carmona critica formato das Eliminatórias e propõe Nations League nas Américas
Caso Negreira se aproxima do fim, e Justiça espanhola decidirá futuro do Barcelona
Após mais de três anos de investigação, processo chega à etapa decisiva; clube e antigos dirigentes podem ir a julgamento
Vai voltar? Ronaldinho faz mistério sobre retorno aos gramados
Bruxo chegou a jogar 45 minutos no último jogo do Ravenna
Ídolo da Alemanha detona Infantino: 'Aqui estamos nós'
Alemanha enfrenta a Holanda hoje (16) às 16h45 (de Brasília)
Vini Jr planeja retorno ao Flamengo: 'Vou voltar para casa'
Atacante abriu o jogo durante coletiva de imprensa
Bola de Ouro, Kane aponta melhor Seleção atualmente; veja
Brasil e Argentina não foram mencionados no discurso do atacante
Jornalista detona postura de Vini Jr em Brasil x Japão: 'Não pode'
Jogador marcou duas vezes na derrota da Seleção
Torcida do Flamengo reage a bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique: 'Dificilmente'
Jogadores receberam homenagem do Flamengo
Atitude de Endrick em Brasil x Japão choca internautas: 'Não é a primeira vez'
Jogador entrou na segunda etapa do amistoso
Neymar e Virgínia se manifestam após rumores de envolvimento
Dupla negou qualquer tipo de envolvimento
Zidane rebate rumores sobre Mbappé antes de França x Turquia
Comandante abre o jogo às vésperas de confronto importante
Ailín Pérez provoca Amanda Nunes nas redes após derrota no UFC
Brasileira foi finalizada pela por Kayla Harrison