Fala de Ancelotti sobre Neymar na Copa repercute: 'Mais que claro'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira agitou as redes sociais ao comentar sobre Neymar na Copa do Mundo, durante entrevista à agência Reuters. O comandante comentou sobre como acha normal que cada um dê opinião sobre a presença ou não do jogador.

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➡️Ancelotti sinaliza convocação de Neymar: 'Melhorou muito'

- Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos - afirmou Ancelotti.

Além disso, o treinador afirmou que o jogador melhorou nos últimos 15, 20 dias, justamente quando o aspecto físico melhorou junto.

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Nas redes sociais, torcedores da Seleção se dividiram em opinião, uns afirmando que o treinador está sendo pressionado por internautas e outros dizendo que finalmente o craque deve ser convocado.

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Veja a repercussão:

Neymar aparece entre os 55 atletas incluídos por Ancelotti na pré-lista enviada à Fifa nesta semana. A relação definitiva, com os 26 convocados para o Mundial, será anunciada em evento no Museu do Amanhã. Além disso, qualquer eventual substituição durante a Copa também precisará ser feita com nomes presentes nessa pré-lista.

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em New Jersey. Antes, a Seleção encara em amistosos o Panamá, dia 31, no Maracanã, e o Egito, dia 6, em Cleveland.

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Ancelotti diz que Neymar comenta pedidos de convocação. (Foto: Reuters/Reprodução)

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