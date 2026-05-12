Confira estatísticas dos jogadores do Cruzeiro que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti
Os atletas vivem a expectativa de serem chamados para o Mundial
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Sensação da última temporada, o Cruzeiro poderá contar com alguns representantes na Copa do Mundo deste ano. Na pré-lista de Carlo Ancelotti, enviada na última segunda-feira (11) à Fifa, cinco nomes da Raposa marcaram presença.
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Kaiki, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Fabrício Bruno e Gerson foram lembrados pelo técnico da Seleção. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.
Todos os citados já foram convocados por Carlo Ancelotti em outras ocasiões, sendo que o volante já figurou até como peça base da Seleção Brasileira.
Confira as estatísticas dos jogadores do Cruzeiro na temporada
Matheus Pereira em 2026 pelo Cruzeiro
Cérebro da equipe do Cruzeiro, Matheus Pereira participou de 27 dos 31 jogos da Raposa em 2026. Neste período, marcou cinco gols e deu quatro assistências, com média de 257 minutos para participar de um gol.
Ao todo, ele criou 13 grandes chances, praticamente uma a cada dois jogos, com 84% de acerto no passe e 57% de aproveitamento nos lançamentos.
Confira estatísticas de Matheus Pereira
- 27 jogos (26 titular)
- 5 gols
- 4 assistências
- 257 mins p/ participar de gol
- 68 finalizações (23 no gol) no total
- 2.5 finalizações por jogo
- 13.6 finalizações p/ marcar gol
- 13 grandes chances criadas
- 2.9 passes decisivos por jogo
- 0.8 dribles certos (57% de acerto) por jogo
- 84% acerto no passe
- 57% acerto no passe longo
- 2.7 bolas recuperadas por jogo
- 0.9 desarmes por jogo
- 4.80 gols esperados (xG) no total
Fabrício Bruno em 2026 pelo Cruzeiro
Xerife do Cruzeiro em 2025, o zagueiro ainda não engrenou nesta temporada, mas segue sendo peça importante na Raposa. Titular em 27 jogos até o momento, ele tem 89% de acerto nos passes e média de 3,3 bolas recuperadas por jogo.
Além disso, segue sendo confiável nos duelos. Ele tem 70% de eficácia nos duelos pelo chão e 75% de aproveitamento nas bolas aéreas, com apenas 0,6 faltas por jogo.
Confira estatísticas de Fabrício Bruno
- 27 jogos (27 titular)
- 24 finalizações (5 no gol) no total
- 0.4 passes decisivos por jogo
- 89% acerto no passe
- 64% acerto no passe longo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 4.4 cortes por jogo
- 0.6 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 0.6 chutes bloqueados por jogo
- 0.1 vezes driblado por jogo
- 70% eficiência nos duelos
- 75% eficiência nos duelos aéreos
- 0.6 faltas cometidas por jogo
- 6 cartões amarelos
- 1 pênalti cometido
Kaiki em 2026 pelo Cruzeiro
Lembrado por Ancelotti na última convocação, o lateral-esquerdo se tornou titular absoluto na Raposa na última temporada. Com 23 anos, ele apoia bem o time no ataque e já soma três assistências em 2026, com 10 grandes chances criadas.
Na defesa, tem 3,6 bolas recuperadas por jogo e 2,3 desrames, além de vencer a maioria de seus duelos e ser driblado, em média, uma vez a cada três jogos apenas.
Confira estatísticas de Kaiki
- 26 jogos (26 titular)
- 3 assistências
- 26 finalizações (7 no gol) no total
- 10 grandes chances criadas
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 1.2 dribles certos (49% de acerto) por jogo
- 78% acerto no passe
- 26% acerto no cruzamento
- 38% acerto no passe longo
- 3.6 bolas recuperadas por jogo
- 2.3 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 0.3 vezes driblado por jogo
- 51% eficiência nos duelos
- 2.4 faltas cometidas por jogo
- 4 cartões amarelos
- 1 pênalti cometido
Kaio Jorge em 2026 pelo Cruzeiro
Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o camisa 19 ainda não engrenou em 2026, muito por conta das leões. Ainda assim, já foi decisivo no Campeonato Mineiro, marcando o gol do título.
Mesmo com um início de ano conturbado, ele tem média de uma participação em gol a cada duas partidas, com 142 minutos para marcar um gol e 45% de aproveitamento na conversão de chances claras.
Confira estatísticas de Kaio Jorge
- 21 jogos (19 titular)
- 10 gols
- 1 assistência
- 142 mins p/ participar de gol
- 54 finalizações (22 no gol) no total
- 5.4 finalizações p/ marcar gol
- 45% conversão de chances claras
- 1 grande chance criada
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 37% eficiência nos duelos
- 43% eficiência nos duelos aéreos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- 5.13 gols esperados (xG) no total
Gerson em 2026 pelo Cruzeiro
De volta ao futebol brasileiro de olho na Copa do Mundo, o meio-campista vive um momento de crescimento nas semanas que antecedem a convocação. Ele participou de 25 partidas, com três assistências e média de 1,1 passe decisivo por jogo.
Coringa, tem tido ótimo aproveitamento nos passes, com 90% de acertos, mas na defesa, também tem ajudado. Ele tem média de 3,6 bolas recuperadas por partida e um desarme por jogo.
Confira estatísticas de Gerson
- 26 jogos (25 titular)
- 3 assistências
- 18 finalizações (8 no gol) no total
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 0.6 dribles certos (48% de acerto) por jogo
- 90% acerto no passe
- 63% acerto no passe longo
- 3.6 bolas recuperadas por jogo
- 1.0 desarme por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 56% eficiência nos duelos
- 1.2 faltas cometidas por jogo
- 2.2 faltas sofridas por jogo
- 4 cartões amarelos
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