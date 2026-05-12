Ancelotti sinaliza convocação de Neymar: 'Melhorou muito'

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, se pronunciou nesta terça-feira (12) sobre a fase atual de Neymar e as insistências em relação à convocação do jogador para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à agência Reuters, o treinador italiano avaliou a evolução física do atleta nas últimas semanas e comentou sobre a responsabilidade de fechar a lista final que será anunciada na próxima segunda-feira (18), no Rio de Janeiro.

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Ancelotti minimizou a pressão de fora e os conselhos públicos de outros jogadores da Seleção, que, recentemente, defenderam o camisa 10 na Copa do Mundo. O comandante disse achar normal que os jogadores se manifestem e ressaltou a boa convivência de Neymar nos bastidores da seleção.

— Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos — disse o treinador.

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Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Evolução física e análise técnica

Neymar está na pré-lista de 55 jogadores que foi enviada à Fifa, da qual serão escolhidos os 26 convocados finais e eventuais trocas por lesão. Ancelotti elogiou a entrega de Neymar na recuperação e ainda indicou um crescimento claro de rendimento nas últimas três semanas, com ganho de continuidade.

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— Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que sempre demonstrou, que teve um problema, que está recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que, nos últimos tempos, melhorou muito, está jogando com continuidade", avaliou o italiano. Apesar dos elogios, ele admitiu a complexidade da escolha. "Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores — analisou Carlo.

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Neymar em ação em Recoleta x Santos pela Sul-Americana (Foto: Daneil Duarte / AFP)

Controle do ambiente e confiança na lista

Ao ser questionado sobre o impacto midiático e o ambiente na concentração caso o astro seja convocado, o técnico demonstrou tranquilidade e garantiu que a concentração do grupo não será afetada por fatores externos.

— O ambiente externo está controlado, estará controlado até o final da Copa do Mundo. Com ou sem Neymar — cravou. O treinador também reforçou a confiança no trabalho de observação minucioso feito por sua comissão técnica ao longo do ciclo preparatório.

— Eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão. Porque a informação que eu tenho sobre todos os jogadores brasileiros neste ano, ninguém tem. Então, eu sou a pessoa mais indicada. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível. Mas posso fazer uma lista com menos erros, comparando com outros. Disso, estou seguro — concluiu Ancelotti.

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: Franck Fife/AFP)

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