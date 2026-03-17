Ancelotti tenta definir zagueiros da Seleção para a Copa do Mundo

A convocação da Seleção Brasileira para os jogos com França e Croácia mostra que Carlo Ancelotti ainda tem dúvidas para definir o setor defensivo para a Copa do Mundo. Das oito novidades da lista, três são zagueiros: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli). O técnico ainda convocou Danilo, do Flamengo, que pode atuar também como lateral.

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Na entrevista que se seguiu ao anúncio da lista de 26 jogadores, Ancelotti confirmou que três zagueiros já estão definidos: Marquinhos, Gabriel Magalhaes e Éder Militão, "que precisa se recuperar bem", ressaltou o técnico. O defensor do Real Madrid sofreu ruptura do bíceps femoral da perna esquerda em dezembro, e tem retorno previsto aos gramados para o mês que vem.

O treinador da Seleção também disse que serão cinco vagas para a defesa, o que deixa duas em aberto. Bremer, Léo Pereira e Ibañez chegam de última hora para tentar cavar um lugar, mas Ancelotti tem outros três no radar.

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Alexsandro Ribeiro é um deles. Titular na primeira convocação de Ancelotti na Seleção, em junho do ano passado, o zagueiro do Lille atuou em três partidas, mas depois foi perdendo espaço. Problemas com lesão e oscilação no time francês estão entre as razões, mas ele segue cotado para o Mundial.

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, esteve em campo em metade dos jogos do Brasil sob Ancelotti. Ele ficou marcado pelas falhas em dois gols na derrota por 3 a 2 para o Japão, em outubro do ano passado, mas ainda assim voltou a ser chamado para a Data Fifa seguinte. Desta vez, ficou de fora.

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Há ainda Lucas Beraldo, que chegou a ser convocado para o Brasil ainda nos tempos de Dorival Jr. e atuou em duas partidas sob o comando de Ancelotti.

Carlo Ancelotti chamou três novos zagueiros para amistosos da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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