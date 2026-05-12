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Pré-lista da Seleção para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe

Carlo Ancelotti envia 55 nomes à Fifa antes de convocação final da Seleção Brasileira

Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
19:15
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Carlo Ancelotti já traçou o caminho da Seleção para chegar à final da Copa do Mundo
imagem cameraCarlo Ancelotti já traçou o caminho da Seleção para chegar à final da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A Seleção Brasileira tem 55 nomes entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à Fifa na última segunda-feira (11) a lista de jogadores pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Neymar está dentro, Estêvão está fora. O Lance! apurou as presenças e ausências confirmadas da relação.

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Desde que assumiu o comando da equipe, Ancelotti convocou 58 atletas para defender o Brasil entre partidas das Eliminatórias da América do Sul e amistosos. Destes, apenas 51 entraram em campo, e quatro deles não têm chances de disputar o Mundial por lesões: Éder Militão (Real Madrid), Vanderson (Mônaco), Estêvão (Chelsea) e Rodrygo (Real Madrid).

Dos outros 47, os defensores Caio Henrique e Beraldo, os volantes André e Joelinton e o atacante Vitor Roque não estão pré-lista da Seleção para a Copa. Veja abaixo todos os convocados na "Era Ancelotti".

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Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

PosiçãoJogadorClubeConvocaçõesEntrou em campo

Goleiro

Alisson

Liverpool (ING)

3

Sim

Goleiro

Hugo Souza

Corinthians (BRA)

4

Sim

Goleiro

Bento

Al-Nassr (ARS)

5

Sim

Goleiro

Ederson

Fenerbahçe (TUR)

3

Sim

Goleiro

John

Nottingham Forest (ING)

2

Não

Zagueiro

Marquinhos

Paris Saint-Germain (FRA)

4

Sim

Zagueiro

Fabrício Bruno

Cruzeiro (BRA)

3

Sim

Zagueiro

Gabriel Magalhães

Arsenal (ING)

4

Sim

Zagueiro

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain (FRA)

2

Sim

Zagueiro

Éder Militão

Real Madrid (ESP)

2

Sim

Zagueiro

Léo Ortiz

Flamengo (BRA)

1

Não

Zagueiro

Alexsandro

Lille (FRA)

2

Sim

Zagueiro

Danilo

Flamengo (BRA)

3

Sim

Zagueiro

Bremer

Juventus (ITA)

1

Sim

Zagueiro

Léo Pereira

Flamengo (BRA)

1

Sim

Zagueiro

Ibañez

Al-Ahli (ARS)

1

Sim

Zagueiro

Vitor Reis

Girona (ESP)

1

Não

Lateral-direito

Wesley

Roma (ITA)

5

Sim

Lateral-direito

Vitinho

Botafogo (BRA)

2

Sim

Lateral-direito

Vanderson

Mônaco (FRA)

3

Sim

Lateral-direito

Paulo Henrique

Vasco (BRA)

2

Sim

Lateral-esquerdo

Caio Henrique

Mônaco (FRA)

3

Sim

Lateral-esquerdo

Carlos Augusto

Inter de Milão (ITA)

2

Sim

Lateral-esquerdo

Alex Sandro

Flamengo (BRA)

4

Sim

Lateral-esquerdo

Douglas Santos

Zenit (RUS)

3

Sim

Lateral-esquerdo

Luciano Juba

Bahia (BRA)

1

Não

Lateral-esquerdo

Kaiki Bruno

Cruzeiro (BRA)

1

Sim

Meio-campista

João Gomes

Wolverhampton (ING)

1

Não

Meio-campista

Éderson

Atalanta (ITA)

1

Não

Meio-campista

André

Wolverhampton (ING)

1

Sim

Meio-campista

Fabinho

Al-Ittihad (ARS)

2

Sim

Meio-campista

Joelinton

Newcastle (ING)

2

Sim

Meio-campista

Andrey Santos

Chelsea (ING)

4

Sim

Meio-campista

Jean Lucas

Bahia (BRA)

1

Sim

Meio-campista

Gerson

Cruzeiro (BRA)

1

Sim

Meio-campista

Bruno Guimarães

Newcastle (ING)

4

Sim

Meio-campista

Casemiro

Manchester United (ING)

5

Sim

Meio-campista

Lucas Paquetá

Flamengo (BRA)

3

Sim

Meio-campista

Andreas Pereira

Palmeiras (BRA)

2

Sim

Meio-campista

Danilo

Botafogo (BRA)

1

Sim

Meio-campista

Gabriel Sara

Galatasaray (TUR)

1

Sim

Atacante

Gabriel Martinelli

Arsenal (ING)

4

Sim

Atacante

Richarlison

Tottenham (ING)

4

Sim

Atacante

Matheus Cunha

Manchester United (ING)

5

Sim

Atacante

Antony

Real Betis (ESP)

1

Não

Atacante

Estêvão

Chelsea (ING)

4

Sim

Atacante

João Pedro

Chelsea (ING)

3

Sim

Atacante

Kaio Jorge

Cruzeiro (BRA)

1

Sim

Atacante

Luiz Henrique

Zenit (RUS)

4

Sim

Atacante

Samuel Lino

Flamengo (BRA)

1

Sim

Atacante

Rodrygo

Real Madrid (ESP)

2

Sim

Atacante

Igor Jesus

Nottingham Forest (ING)

1

Sim

Atacante

Raphinha

Barcelona (ESP)

3

Sim

Atacante

Vini Jr

Real Madrid (ESP)

4

Sim

Atacante

Vitor Roque

Palmeiras (BRA)

1

Sim

Atacante

Igor Thiago

Brentford (ING)

1

Sim

Atacante

Endrick

Lyon (FRA)

1

Sim

Atacante

Rayan

Bournemouth (ING)

1

Sim

Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!: Léo Ortiz, Vitor Reis, Luciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: John, João Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.

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Não convocados na pré-lista

Entre os 55 nomes enviados pela CBF à Fifa, estão alguns que jamais foram chamados de forma definitiva por Carlo Ancelotti em Datas Fifa anteriores. São os casos de Thiago Silva (Porto), Matheus Pereira (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Pedro (Flamengo). Os três últimos, porém, estiveram em listas largas do comandante italiano antes da divulgação final das convocações para amistosos ou partidas oficiais.

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Nomes confirmados

O Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.

Goleiros

Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (PSG)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)

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Calendário da Seleção Brasileira

18 de maio: convocação final (26 atletas).
27 de maio: apresentação na Granja Comary.
31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).

Ancelotti - Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti junto da comissão técnica da Seleção Brasileira; pré-lista para a Copa do Mundo foi enviada à Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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