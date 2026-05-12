Pré-lista da Seleção para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe
Carlo Ancelotti envia 55 nomes à Fifa antes de convocação final da Seleção Brasileira
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A Seleção Brasileira tem 55 nomes entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à Fifa na última segunda-feira (11) a lista de jogadores pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Neymar está dentro, Estêvão está fora. O Lance! apurou as presenças e ausências confirmadas da relação.
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Desde que assumiu o comando da equipe, Ancelotti convocou 58 atletas para defender o Brasil entre partidas das Eliminatórias da América do Sul e amistosos. Destes, apenas 51 entraram em campo, e quatro deles não têm chances de disputar o Mundial por lesões: Éder Militão (Real Madrid), Vanderson (Mônaco), Estêvão (Chelsea) e Rodrygo (Real Madrid).
Dos outros 47, os defensores Caio Henrique e Beraldo, os volantes André e Joelinton e o atacante Vitor Roque não estão pré-lista da Seleção para a Copa. Veja abaixo todos os convocados na "Era Ancelotti".
Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti
|Posição
|Jogador
|Clube
|Convocações
|Entrou em campo
Goleiro
Alisson
Liverpool (ING)
3
Sim
Goleiro
Hugo Souza
Corinthians (BRA)
4
Sim
Goleiro
Bento
Al-Nassr (ARS)
5
Sim
Goleiro
Ederson
Fenerbahçe (TUR)
3
Sim
Goleiro
John
Nottingham Forest (ING)
2
Não
Zagueiro
Marquinhos
Paris Saint-Germain (FRA)
4
Sim
Zagueiro
Fabrício Bruno
Cruzeiro (BRA)
3
Sim
Zagueiro
Gabriel Magalhães
Arsenal (ING)
4
Sim
Zagueiro
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain (FRA)
2
Sim
Zagueiro
Éder Militão
Real Madrid (ESP)
2
Sim
Zagueiro
Léo Ortiz
Flamengo (BRA)
1
Não
Zagueiro
Alexsandro
Lille (FRA)
2
Sim
Zagueiro
Danilo
Flamengo (BRA)
3
Sim
Zagueiro
Bremer
Juventus (ITA)
1
Sim
Zagueiro
Léo Pereira
Flamengo (BRA)
1
Sim
Zagueiro
Ibañez
Al-Ahli (ARS)
1
Sim
Zagueiro
Vitor Reis
Girona (ESP)
1
Não
Lateral-direito
Wesley
Roma (ITA)
5
Sim
Lateral-direito
Vitinho
Botafogo (BRA)
2
Sim
Lateral-direito
Vanderson
Mônaco (FRA)
3
Sim
Lateral-direito
Paulo Henrique
Vasco (BRA)
2
Sim
Lateral-esquerdo
Caio Henrique
Mônaco (FRA)
3
Sim
Lateral-esquerdo
Carlos Augusto
Inter de Milão (ITA)
2
Sim
Lateral-esquerdo
Alex Sandro
Flamengo (BRA)
4
Sim
Lateral-esquerdo
Douglas Santos
Zenit (RUS)
3
Sim
Lateral-esquerdo
Luciano Juba
Bahia (BRA)
1
Não
Lateral-esquerdo
Kaiki Bruno
Cruzeiro (BRA)
1
Sim
Meio-campista
João Gomes
Wolverhampton (ING)
1
Não
Meio-campista
Éderson
Atalanta (ITA)
1
Não
Meio-campista
André
Wolverhampton (ING)
1
Sim
Meio-campista
Fabinho
Al-Ittihad (ARS)
2
Sim
Meio-campista
Joelinton
Newcastle (ING)
2
Sim
Meio-campista
Andrey Santos
Chelsea (ING)
4
Sim
Meio-campista
Jean Lucas
Bahia (BRA)
1
Sim
Meio-campista
Gerson
Cruzeiro (BRA)
1
Sim
Meio-campista
Bruno Guimarães
Newcastle (ING)
4
Sim
Meio-campista
Casemiro
Manchester United (ING)
5
Sim
Meio-campista
Lucas Paquetá
Flamengo (BRA)
3
Sim
Meio-campista
Andreas Pereira
Palmeiras (BRA)
2
Sim
Meio-campista
Danilo
Botafogo (BRA)
1
Sim
Meio-campista
Gabriel Sara
Galatasaray (TUR)
1
Sim
Atacante
Gabriel Martinelli
Arsenal (ING)
4
Sim
Atacante
Richarlison
Tottenham (ING)
4
Sim
Atacante
Matheus Cunha
Manchester United (ING)
5
Sim
Atacante
Antony
Real Betis (ESP)
1
Não
Atacante
Estêvão
Chelsea (ING)
4
Sim
Atacante
João Pedro
Chelsea (ING)
3
Sim
Atacante
Kaio Jorge
Cruzeiro (BRA)
1
Sim
Atacante
Luiz Henrique
Zenit (RUS)
4
Sim
Atacante
Samuel Lino
Flamengo (BRA)
1
Sim
Atacante
Rodrygo
Real Madrid (ESP)
2
Sim
Atacante
Igor Jesus
Nottingham Forest (ING)
1
Sim
Atacante
Raphinha
Barcelona (ESP)
3
Sim
Atacante
Vini Jr
Real Madrid (ESP)
4
Sim
Atacante
Vitor Roque
Palmeiras (BRA)
1
Sim
Atacante
Igor Thiago
Brentford (ING)
1
Sim
Atacante
Endrick
Lyon (FRA)
1
Sim
Atacante
Rayan
Bournemouth (ING)
1
Sim
Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!: Léo Ortiz, Vitor Reis, Luciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: John, João Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.
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Não convocados na pré-lista
Entre os 55 nomes enviados pela CBF à Fifa, estão alguns que jamais foram chamados de forma definitiva por Carlo Ancelotti em Datas Fifa anteriores. São os casos de Thiago Silva (Porto), Matheus Pereira (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Pedro (Flamengo). Os três últimos, porém, estiveram em listas largas do comandante italiano antes da divulgação final das convocações para amistosos ou partidas oficiais.
Nomes confirmados
O Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
Alex Sandro (Flamengo)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (PSG)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Wesley (Roma)
Meio-campo
Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)
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Calendário da Seleção Brasileira
18 de maio: convocação final (26 atletas).
27 de maio: apresentação na Granja Comary.
31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).
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