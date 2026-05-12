Pré-lista da Seleção para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe

A Seleção Brasileira tem 55 nomes entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à Fifa na última segunda-feira (11) a lista de jogadores pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Neymar está dentro, Estêvão está fora. O Lance! apurou as presenças e ausências confirmadas da relação.

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Desde que assumiu o comando da equipe, Ancelotti convocou 58 atletas para defender o Brasil entre partidas das Eliminatórias da América do Sul e amistosos. Destes, apenas 51 entraram em campo, e quatro deles não têm chances de disputar o Mundial por lesões: Éder Militão (Real Madrid), Vanderson (Mônaco), Estêvão (Chelsea) e Rodrygo (Real Madrid).

Dos outros 47, os defensores Caio Henrique e Beraldo, os volantes André e Joelinton e o atacante Vitor Roque não estão pré-lista da Seleção para a Copa. Veja abaixo todos os convocados na "Era Ancelotti".

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Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

Posição Jogador Clube Convocações Entrou em campo Goleiro Alisson Liverpool (ING) 3 Sim Goleiro Hugo Souza Corinthians (BRA) 4 Sim Goleiro Bento Al-Nassr (ARS) 5 Sim Goleiro Ederson Fenerbahçe (TUR) 3 Sim Goleiro John Nottingham Forest (ING) 2 Não Zagueiro Marquinhos Paris Saint-Germain (FRA) 4 Sim Zagueiro Fabrício Bruno Cruzeiro (BRA) 3 Sim Zagueiro Gabriel Magalhães Arsenal (ING) 4 Sim Zagueiro Lucas Beraldo Paris Saint-Germain (FRA) 2 Sim Zagueiro Éder Militão Real Madrid (ESP) 2 Sim Zagueiro Léo Ortiz Flamengo (BRA) 1 Não Zagueiro Alexsandro Lille (FRA) 2 Sim Zagueiro Danilo Flamengo (BRA) 3 Sim Zagueiro Bremer Juventus (ITA) 1 Sim Zagueiro Léo Pereira Flamengo (BRA) 1 Sim Zagueiro Ibañez Al-Ahli (ARS) 1 Sim Zagueiro Vitor Reis Girona (ESP) 1 Não Lateral-direito Wesley Roma (ITA) 5 Sim Lateral-direito Vitinho Botafogo (BRA) 2 Sim Lateral-direito Vanderson Mônaco (FRA) 3 Sim Lateral-direito Paulo Henrique Vasco (BRA) 2 Sim Lateral-esquerdo Caio Henrique Mônaco (FRA) 3 Sim Lateral-esquerdo Carlos Augusto Inter de Milão (ITA) 2 Sim Lateral-esquerdo Alex Sandro Flamengo (BRA) 4 Sim Lateral-esquerdo Douglas Santos Zenit (RUS) 3 Sim Lateral-esquerdo Luciano Juba Bahia (BRA) 1 Não Lateral-esquerdo Kaiki Bruno Cruzeiro (BRA) 1 Sim Meio-campista João Gomes Wolverhampton (ING) 1 Não Meio-campista Éderson Atalanta (ITA) 1 Não Meio-campista André Wolverhampton (ING) 1 Sim Meio-campista Fabinho Al-Ittihad (ARS) 2 Sim Meio-campista Joelinton Newcastle (ING) 2 Sim Meio-campista Andrey Santos Chelsea (ING) 4 Sim Meio-campista Jean Lucas Bahia (BRA) 1 Sim Meio-campista Gerson Cruzeiro (BRA) 1 Sim Meio-campista Bruno Guimarães Newcastle (ING) 4 Sim Meio-campista Casemiro Manchester United (ING) 5 Sim Meio-campista Lucas Paquetá Flamengo (BRA) 3 Sim Meio-campista Andreas Pereira Palmeiras (BRA) 2 Sim Meio-campista Danilo Botafogo (BRA) 1 Sim Meio-campista Gabriel Sara Galatasaray (TUR) 1 Sim Atacante Gabriel Martinelli Arsenal (ING) 4 Sim Atacante Richarlison Tottenham (ING) 4 Sim Atacante Matheus Cunha Manchester United (ING) 5 Sim Atacante Antony Real Betis (ESP) 1 Não Atacante Estêvão Chelsea (ING) 4 Sim Atacante João Pedro Chelsea (ING) 3 Sim Atacante Kaio Jorge Cruzeiro (BRA) 1 Sim Atacante Luiz Henrique Zenit (RUS) 4 Sim Atacante Samuel Lino Flamengo (BRA) 1 Sim Atacante Rodrygo Real Madrid (ESP) 2 Sim Atacante Igor Jesus Nottingham Forest (ING) 1 Sim Atacante Raphinha Barcelona (ESP) 3 Sim Atacante Vini Jr Real Madrid (ESP) 4 Sim Atacante Vitor Roque Palmeiras (BRA) 1 Sim Atacante Igor Thiago Brentford (ING) 1 Sim Atacante Endrick Lyon (FRA) 1 Sim Atacante Rayan Bournemouth (ING) 1 Sim

Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!: Léo Ortiz, Vitor Reis, Luciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: John, João Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.

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Não convocados na pré-lista

Entre os 55 nomes enviados pela CBF à Fifa, estão alguns que jamais foram chamados de forma definitiva por Carlo Ancelotti em Datas Fifa anteriores. São os casos de Thiago Silva (Porto), Matheus Pereira (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Pedro (Flamengo). Os três últimos, porém, estiveram em listas largas do comandante italiano antes da divulgação final das convocações para amistosos ou partidas oficiais.

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Nomes confirmados

O Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Bremer (Juventus)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr (Real Madrid)

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Calendário da Seleção Brasileira

18 de maio: convocação final (26 atletas).

27 de maio: apresentação na Granja Comary.

31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).

6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)

13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).

Carlo Ancelotti junto da comissão técnica da Seleção Brasileira; pré-lista para a Copa do Mundo foi enviada à Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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