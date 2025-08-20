Com brasileiro, seleção da Premier League é anunciada por jogadores; entenda
Premiação é votada pelos próprios jogadores da associação
Uma das premiações mais tradicionais do futebol inglês foi apresentada na última terça-feira (19): a Professional Footballers' Association (PFA), organizada pela associação dos jogadores profissionais da Inglaterra. Durante a cerimônia, diversos prêmios foram entregues aos destaques da temporada no futebol britânico. Entre os homenageados, um brasileiro ganhou destaque — o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi eleito para o Melhor Time do Ano.
Magalhães participou de 28 partidas na última edição da Premier League e marcou três gols, consolidando-se como uma das peças fundamentais do elenco do Arsenal, que terminou como a melhor defesa da liga, com 34 gols sofridos. Ao final da temporada passada, os Gunners terminaram na segunda colocação, com 74 pontos, dez a menos que o campeão Liverpool, que somou 84. Veja a seleção da PFA para a edição 2024/25:
⚽ GOL: Matz Sels (Nottingham Forest)
⚽ DEF: Gabriel Magalhães (Arsenal)
⚽ DEF: Van Dijk (Liverpool)
⚽ DEF: Saliba (Arsenal)
⚽ DEF: Milos Kerkez (Bournemouth)
⚽ MEI: Declan Rice (Arsenal)
⚽ MEI: Ryan Gravenberch (Liverpool)
⚽ MEI: Alexis Mac Allister (Liverpool)
⚽ ATA: Mohamed Salah (Liverpool)
⚽ ATA: Chris Wood (Nottingham Forest)
⚽ ATA: Alexander Isak (Newcastle)
O que é a premiação da PFA?
A Professional Footballers' Association (PFA) é a associação de jogadores profissionais da Inglaterra e do País de Gales, fundada em 1907. Além de representar cerca de 4 mil atletas, a entidade negocia condições de trabalho com a Premier League e oferece suporte jurídico, programas educacionais e auxílio na transição de carreira.
Nesta edição, Mohamed Salah foi eleito o Melhor Jogador da Premier League. A premiação consagra mais uma vez a excelência do egípcio, que brilhou intensamente ao longo da campanha.
O camisa 11 encerrou a liga como artilheiro, com 29 gols em 38 partidas, e também foi o líder em assistências, com 18 passes. O desempenho o tornou peça central na conquista do título pelo Liverpool e reafirmou sua condição de um dos maiores nomes da era moderna do futebol inglês. Esta é a terceira vez que Salah conquista o prêmio de Melhor Jogador da temporada pela PFA — as outras conquistas ocorreram nas temporadas 2017/18 e 2021/22.
