Ancelotti descarta Vini Jr da pré-lista da Seleção Brasileira
Atacante não encara Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não poderia enfrentar La Roja por conta de uma suspensão.
Relacionadas
➡️ Botafogo tem jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Seleção
Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador tem a opção de testar outras peças no elenco.
Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Fora da lista da Seleção, Vini Jr pode voltar a vestir a Amarelinha em amistosos que serão realizados em outubro e novembro. No entanto, a CBF ainda não definiu os adversários que enfrentarão o time de Ancelotti no fim do ano.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias