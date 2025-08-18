menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Ancelotti descarta Vini Jr da pré-lista da Seleção Brasileira

Atacante não encara Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias

Vini Jr lamenta, enquanto jogadores da Argentina comemoram gol sobre o Brasil
Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
18:50
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não poderia enfrentar La Roja por conta de uma suspensão.

Relacionadas

➡️ Botafogo tem jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador tem a opção de testar outras peças no elenco.

Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fora da lista da Seleção, Vini Jr pode voltar a vestir a Amarelinha em amistosos que serão realizados em outubro e novembro. No entanto, a CBF ainda não definiu os adversários que enfrentarão o time de Ancelotti no fim do ano.

Ancelotti cumprimenta Vini Jr na Seleção Brasileira, em São Paulo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

