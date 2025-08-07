São Paulo recebe proposta, e Lucas Ferreira entra na mira de time da Ucrânia

O São Paulo tem uma nova movimentação no mercado. Lucas Ferreira, joia da base do São Paulo, entrou na mira do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação foi antecipada pelo "ge".

O Lance! apurou que o jogador de 19 anos é visto como um forte ativo há algum tempo. Inclusive, esta não é a primeira vez que chama atenção do mercado. No Brasil, chegou a entrar no radar de times como Cruzeiro e Bragantino. No caso do Donetsk, uma proposta teria sido oferecida ao Tricolor.

No caso, em um valor que gira em torno dos 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,5 milhões na cotação atual). Revelado na base do São Paulo, Lucas Ferreira tem o posto de promessa desde mais jovem. Neste ano, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e começou a ganhar espaço entre os profissionais.

Com os mais velhos, Lucas jogou 23 partidas, com um gol e uma assistência. O São Paulo sempre soube que Lucas Ferreira entraria nos radares do mercado, como a reportagem apurou.

Em maio deste ano, o Tricolor renovou o contrato de Lucas até 2029. Muito disso pensando em valorizar mais ainda o jogador.

Lucas Ferreira tem despertado olhares do mercado há alguns meses, inclusive, entrou na mira de times brasileiros recentemente (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo mira negociações pensando em orçamento

O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada. O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros.

O São Paulo encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.

Próximos jogos do São Paulo