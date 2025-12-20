FPF detalha calendário da primeira rodada do Paulistão; veja datas e horários
Em novo formato a partir de 2026, torneio estadual terá início dia 10 de janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista de 2026 neste sábado. O Paulistão começará no dia 10 de janeiro com quatro partidas, e o primeiro jogo será entre São Bernardo e Capivariano, às 15h, no estádio 1º de Maio.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians e Palmeiras definem escalações para final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino14/12/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras perde para o Corinthians, mas conquista Paulistão Feminino 2025
Futebol Feminino14/12/2025
- Palmeiras
Caio Paulista volta de empréstimo, e Palmeiras aguarda propostas
Palmeiras11/12/2025
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Na sequência, Santos encara o Novorizontino na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), enquanto Guarani enfrenta o Primavera às 18h30, e Portuguesa duela com o Palmeiras, às 20h30, fechando o primeiro dia do Paulistão.
Atual campeão, o Corinthians será apenas no dia seguinte, dia 11, às 16h (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena. O primeiro clássico acontece logo na segunda rodada entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque - a partida acontecerá quarta-feira (14) às 19h30 (de Brasília).
A primeira fase do Paulistão se encerra no dia 15 de fevereiro com todos os oito confrontos acontecendo às 20h30.
|1
|10/jan
|15h
|São Bernardo FC x Capivariano SAF
|São Bernardo do Campo
1
10/jan
16h
Santos FC x Grêmio Novorizontino
Santos
1
10/jan
18h30
Guarani FC x Primavera SAF
Campinas
1
10/jan
20h30
Portuguesa SAF x SE Palmeiras
São Paulo
1
11/jan
16h
Corinthians x Ponte Preta
São Paulo
1
11/jan
17h
Velo Clube x Botafogo S/A
Rio Claro
1
11/jan
18h15
Noroeste x Red Bull Bragantino
Bauru
1
11/jan
20h30
Mirassol FC x São Paulo FC
Mirassol
2
13/jan
19h
Grêmio Novorizontino x Guarani FC
Novo Horizonte
2
13/jan
21h30
Capivariano SAF x Portuguesa SAF
Capivari
2
14/jan
19h
Primavera SAF x Mirassol FC
Indaiatuba
2
14/jan
19h30
SE Palmeiras x Santos FC
Barueri
2
14/jan
21h
Ponte Preta x Velo Clube
Campinas
2
15/jan
19h
Botafogo S/A x Noroeste
Ribeirão Preto
2
15/jan
19h30
Red Bull Bragantino x Corinthians
Bragança Paulista
2
15/jan
21h45
São Paulo FC x São Bernardo FC
São Paulo
3
17/jan
16h
Primavera SAF x Grêmio Novorizontino
Indaiatuba
3
17/jan
17h
Portuguesa SAF x Velo Clube
São Paulo
3
17/jan
18h30
Capivariano SAF x Ponte Preta
Capivari
3
17/jan
20h30
SE Palmeiras x Mirassol FC
Barueri
3
18/jan
16h
Corinthians x São Paulo FC
São Paulo
3
18/jan
17h
São Bernardo FC x Noroeste
São Bernardo do Campo
3
18/jan
18h15
Red Bull Bragantino x Botafogo S/A
Bragança Paulista
3
18/jan
20h30
Guarani FC x Santos FC
Campinas
4
20/jan
20h
Grêmio Novorizontino x SE Palmeiras
Novo Horizonte
4
21/jan
19h
Noroeste x Capivariano SAF
Bauru
4
21/jan
19h30
São Paulo FC x Portuguesa SAF
São Paulo
4
21/jan
20h
Mirassol FC x Red Bull Bragantino
Mirassol
4
21/jan
21h30
Ponte Preta x São Bernardo FC
Campinas
4
22/jan
19h30
Santos FC x Corinthians
Santos
4
22/jan
20h
Botafogo S/A x Primavera SAF
Ribeirão Preto
4
22/jan
21h30
Velo Clube x Guarani FC
Rio Claro
5
24/jan
16h
São Bernardo FC x Mirassol FC
São Bernardo do Campo
5
24/jan
17h
Ponte Preta x Noroeste
Campinas
5
24/jan
18h30
SE Palmeiras x São Paulo FC
Barueri
5
25/jan
16h
Santos FC x Red Bull Bragantino
Santos
5
25/jan
17h
Capivariano SAF x Primavera SAF
Capivari
5
25/jan
18h30
Grêmio Novorizontino x Botafogo S/A
Novo Horizonte
5
25/jan
20h30
Velo Clube x Corinthians
Rio Claro
5
26/jan
20h
Portuguesa SAF x Guarani FC
São Paulo
6
31/jan
16h
Guarani FC x Ponte Preta
Campinas
6
31/jan
18h30
Corinthians x Capivariano SAF
São Paulo
6
31/jan
20h30
Botafogo S/A x SE Palmeiras
Ribeirão Preto
6
31/jan
20h30
Primavera SAF x Portuguesa SAF
Indaiatuba
6
01/fev
16h
Noroeste x Velo Clube
Bauru
6
01/fev
16h
Red Bull Bragantino x São Bernardo FC
Bragança Paulista
6
01/fev
18h30
Mirassol FC x Grêmio Novorizontino
Mirassol
6
01/fev
20h30
São Paulo FC x Santos FC
São Paulo
7
07/fev
16h
Portuguesa SAF x Ponte Preta
São Paulo
7
07/fev
18:30
Guarani FC x Botafogo S/A
Campinas
7
07/fev
18h30
Grêmio Novorizontino x São Bernardo FC
Novo Horizonte
7
07/fev
20h30
São Paulo FC x Primavera SAF
São Paulo
7
08/fev
16h
Noroeste x Santos FC
Bauru
7
08/fev
18h30
Capivariano SAF x Mirassol FC
Capivari
7
08/fev
18h30
Velo Clube x Red Bull Bragantino
Rio Claro
7
08/fev
20h30
Corinthians x SE Palmeiras
São Paulo
8
15/fev
20h30
Botafogo S/A x Capivariano SAF
Ribeirão Preto
8
15/fev
20h30
Primavera SAF x Noroeste
Indaiatuba
8
15/fev
20h30
Mirassol FC x Portuguesa SAF
Mirassol
8
15/fev
20h30
SE Palmeiras x Guarani FC
Barueri
8
15/fev
20h30
Ponte Preta x São Paulo FC
Campinas
8
15/fev
20h30
Red Bull Bragantino x Grêmio Novorizontino
Bragança Paulista
8
15/fev
20h30
Santos FC x Velo Clube
Santos
8
15/fev
20h30
São Bernardo FC x Corinthians
São Bernardo do Campo
Novo formato do Paulistão 2026
Os 16 times foram divididos em quatro potes a partir de critérios técnicos, sendo os cabeças-de-chave os clubes com mais títulos de Paulistão (Pote A). Para o B, C e D, consideraram a classificação do Estadual de 2025 e os que conseguiram o acesso do A2. Confira os potes abaixo:
- Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo
- Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol
- Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa
- Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera
Durante a primeira fase, os clubes do Pote A enfrentam um clube do Pote D e dois do B e C. Os do Pote B, jogam contra um do Pote C e dois do A e D. Os do Pote C, jogam contra um do Pote B e dois do A e D. Por fim, os do Pote D jogam com um do Pote A e dois do B e C.
Ao final, os oitos melhores se classificam para as quartas de final, disputadas em jogo único e decididos nos pênaltis em caso de empate, assim como as semifinais. O campeão será decidido também em jogo único, no dia 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Paulistão A2 de 2027.
Onde assistir
Consolidando as transmissões multiplataformas, o Paulistão 2026 será exibido na televisão aberta e fechada, streaming e Youtube. Nessa temporada, os torcedores poderão assistir pela Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada e streaming, pela HBO Max), e na CazéTV (Youtube).
Record e CazéTV transmitirão 19 partidas: 14 da primeira fase, sendo quatro clássicos; dois das quartas de final; dois da semifinal; e a final. A TNT exibirá todos os jogos pela HBO Max, e alguns confrontos passarão no canal da TNT na televisão.
- Matéria
- Mais Notícias