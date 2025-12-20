menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

FPF detalha calendário da primeira rodada do Paulistão; veja datas e horários

Em novo formato a partir de 2026, torneio estadual terá início dia 10 de janeiro

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
14:29
Corinthians campeão do Paulistão de 2025
imagem cameraCorinthians campeão do Paulistão de 2025 (Foto: Mauro Horita)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista de 2026 neste sábado. O Paulistão começará no dia 10 de janeiro com quatro partidas, e o primeiro jogo será entre São Bernardo e Capivariano, às 15h, no estádio 1º de Maio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sequência, Santos encara o Novorizontino na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), enquanto Guarani enfrenta o Primavera às 18h30, e Portuguesa duela com o Palmeiras, às 20h30, fechando o primeiro dia do Paulistão.

Atual campeão, o Corinthians será apenas no dia seguinte, dia 11, às 16h (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena. O primeiro clássico acontece logo na segunda rodada entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque - a partida acontecerá quarta-feira (14) às 19h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

A primeira fase do Paulistão se encerra no dia 15 de fevereiro com todos os oito confrontos acontecendo às 20h30.

110/jan15hSão Bernardo FC x Capivariano SAFSão Bernardo do Campo

1

10/jan

16h

Santos FC x Grêmio Novorizontino

Santos

1

10/jan

18h30

Guarani FC x Primavera SAF

Campinas

1

10/jan

20h30

Portuguesa SAF x SE Palmeiras

São Paulo

1

11/jan

16h

Corinthians x Ponte Preta

São Paulo

1

11/jan

17h

Velo Clube x Botafogo S/A

Rio Claro

1

11/jan

18h15

Noroeste x Red Bull Bragantino

Bauru

1

11/jan

20h30

Mirassol FC x São Paulo FC

Mirassol

2

13/jan

19h

Grêmio Novorizontino x Guarani FC

Novo Horizonte

2

13/jan

21h30

Capivariano SAF x Portuguesa SAF

Capivari

2

14/jan

19h

Primavera SAF x Mirassol FC

Indaiatuba

2

14/jan

19h30

SE Palmeiras x Santos FC

Barueri

2

14/jan

21h

Ponte Preta x Velo Clube

Campinas

2

15/jan

19h

Botafogo S/A x Noroeste

Ribeirão Preto

2

15/jan

19h30

Red Bull Bragantino x Corinthians

Bragança Paulista

2

15/jan

21h45

São Paulo FC x São Bernardo FC

São Paulo

3

17/jan

16h

Primavera SAF x Grêmio Novorizontino

Indaiatuba

3

17/jan

17h

Portuguesa SAF x Velo Clube

São Paulo

3

17/jan

18h30

Capivariano SAF x Ponte Preta

Capivari

3

17/jan

20h30

SE Palmeiras x Mirassol FC

Barueri

3

18/jan

16h

Corinthians x São Paulo FC

São Paulo

3

18/jan

17h

São Bernardo FC x Noroeste

São Bernardo do Campo

3

18/jan

18h15

Red Bull Bragantino x Botafogo S/A

Bragança Paulista

3

18/jan

20h30

Guarani FC x Santos FC

Campinas

4

20/jan

20h

Grêmio Novorizontino x SE Palmeiras

Novo Horizonte

4

21/jan

19h

Noroeste x Capivariano SAF

Bauru

4

21/jan

19h30

São Paulo FC x Portuguesa SAF

São Paulo

4

21/jan

20h

Mirassol FC x Red Bull Bragantino

Mirassol

4

21/jan

21h30

Ponte Preta x São Bernardo FC

Campinas

4

22/jan

19h30

Santos FC x Corinthians

Santos

4

22/jan

20h

Botafogo S/A x Primavera SAF

Ribeirão Preto

4

22/jan

21h30

Velo Clube x Guarani FC

Rio Claro

5

24/jan

16h

São Bernardo FC x Mirassol FC

São Bernardo do Campo

5

24/jan

17h

Ponte Preta x Noroeste

Campinas

5

24/jan

18h30

SE Palmeiras x São Paulo FC

Barueri

5

25/jan

16h

Santos FC x Red Bull Bragantino

Santos

5

25/jan

17h

Capivariano SAF x Primavera SAF

Capivari

5

25/jan

18h30

Grêmio Novorizontino x Botafogo S/A

Novo Horizonte

5

25/jan

20h30

Velo Clube x Corinthians

Rio Claro

5

26/jan

20h

Portuguesa SAF x Guarani FC

São Paulo

6

31/jan

16h

Guarani FC x Ponte Preta

Campinas

6

31/jan

18h30

Corinthians x Capivariano SAF

São Paulo

6

31/jan

20h30

Botafogo S/A x SE Palmeiras

Ribeirão Preto

6

31/jan

20h30

Primavera SAF x Portuguesa SAF

Indaiatuba

6

01/fev

16h

Noroeste x Velo Clube

Bauru

6

01/fev

16h

Red Bull Bragantino x São Bernardo FC

Bragança Paulista

6

01/fev

18h30

Mirassol FC x Grêmio Novorizontino

Mirassol

6

01/fev

20h30

São Paulo FC x Santos FC

São Paulo

7

07/fev

16h

Portuguesa SAF x Ponte Preta

São Paulo

7

07/fev

18:30

Guarani FC x Botafogo S/A

Campinas

7

07/fev

18h30

Grêmio Novorizontino x São Bernardo FC

Novo Horizonte

7

07/fev

20h30

São Paulo FC x Primavera SAF

São Paulo

7

08/fev

16h

Noroeste x Santos FC

Bauru

7

08/fev

18h30

Capivariano SAF x Mirassol FC

Capivari

7

08/fev

18h30

Velo Clube x Red Bull Bragantino

Rio Claro

7

08/fev

20h30

Corinthians x SE Palmeiras

São Paulo

8

15/fev

20h30

Botafogo S/A x Capivariano SAF

Ribeirão Preto

8

15/fev

20h30

Primavera SAF x Noroeste

Indaiatuba

8

15/fev

20h30

Mirassol FC x Portuguesa SAF

Mirassol

8

15/fev

20h30

SE Palmeiras x Guarani FC

Barueri

8

15/fev

20h30

Ponte Preta x São Paulo FC

Campinas

8

15/fev

20h30

Red Bull Bragantino x Grêmio Novorizontino

Bragança Paulista

8

15/fev

20h30

Santos FC x Velo Clube

Santos

8

15/fev

20h30

São Bernardo FC x Corinthians

São Bernardo do Campo

Novo formato do Paulistão 2026

Os 16 times foram divididos em quatro potes a partir de critérios técnicos, sendo os cabeças-de-chave os clubes com mais títulos de Paulistão (Pote A). Para o B, C e D, consideraram a classificação do Estadual de 2025 e os que conseguiram o acesso do A2. Confira os potes abaixo:

    1.
  1. Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo
    2. 2.
  2. Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol
    3. 3.
  3. Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa
    4. 4.
  4. Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera

Durante a primeira fase, os clubes do Pote A enfrentam um clube do Pote D e dois do B e C. Os do Pote B, jogam contra um do Pote C e dois do A e D. Os do Pote C, jogam contra um do Pote B e dois do A e D. Por fim, os do Pote D jogam com um do Pote A e dois do B e C.

continua após a publicidade

Ao final, os oitos melhores se classificam para as quartas de final, disputadas em jogo único e decididos nos pênaltis em caso de empate, assim como as semifinais. O campeão será decidido também em jogo único, no dia 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Paulistão A2 de 2027.

Onde assistir

Consolidando as transmissões multiplataformas, o Paulistão 2026 será exibido na televisão aberta e fechada, streaming e Youtube. Nessa temporada, os torcedores poderão assistir pela Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada e streaming, pela HBO Max), e na CazéTV (Youtube).

Record e CazéTV transmitirão 19 partidas: 14 da primeira fase, sendo quatro clássicos; dois das quartas de final; dois da semifinal; e a final. A TNT exibirá todos os jogos pela HBO Max, e alguns confrontos passarão no canal da TNT na televisão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias