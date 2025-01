Palmeiras vende Vitor Reis ao Manchester City por valor fixo; veja detalhes

O Palmeiras acertou a venda de Vitor Reis ao Manchester City, da Inglaterra, na maior negociação já realizada envolvendo um defensor do futebol brasileiro. O zagueiro, de 19 anos, foi transferido por 37 milhões de euros fixos (R$ 232 milhões).

Segundo apuração da reportagem do Lance!, o acordo não inclui bonificações por desempenho esportivo. O atleta foi anunciado oficialmente pelo clube inglês nesta terça-feira (21) e estará à disposição da comissão técnica para o restante da temporada europeia.

Além do Campeonato Inglês e das copas locais, o zagueiro poderá ser inscrito na atual edição da Liga dos Campeões, caso o City avance para a fase de mata-mata. Atualmente, o clube inglês ocupa a 22ª colocação, um ponto à frente do PSG, da França, primeira equipe fora da zona de classificação.

– O City já demonstrou essa confiança em mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante. Pode ter certeza que eu vou deixar tudo dentro de campo, tenho muita vontade e determinação – explicou o jovem.

Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras, em apresentação no Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Promovido ao time principal na última temporada, Vitor Reis superou Naves na disputa e se tornou a principal opção de Abel Ferreira no banco de reservas. Ao todo, ele disputou 22 partidas com a camisa alviverde e marcou dois gols, incluindo um no clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.