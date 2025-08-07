Arboleda tem lesão diagnosticada e preocupa o São Paulo

O São Paulo informou que diagnosticou uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. No jogo de quarta-feira (6), na eliminação do São Paulo pelo Athletico-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador já havia preocupado ao deixar a partida com dores. Inclusive, isso foi citado por Hernán Crespo após o confronto como um das suas preocupações.

continua após a publicidade

O time retornou para a capital paulista durante a madrugada, em voo fretado, e se reapresentou na parte da manhã, no SuperCT. Arboleda passou por exames de imagem que alegaram a lesão. No momento, ainda não existe um prazo definido para retorno, mas é certo que o equatoriano deve ser desfalque nos próximos jogos, contra o Vitória (pelo Brasileirão) e contra o Atlético Nacional (pela ida das oitavas da Libertadores).

Arboleda, que é uma das principais peças da defesa do São Paulo, deve seguir com um cronograma de tratamento médico no Reffis Plus.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo sofre com lacuna na zaga

Sem Arboleda, Sabino deve ser a reposição imediata para a posição. Entretanto, o São Paulo tem lidado com uma lacuna na zaga. Desde a saída de Ruan, após o time não chegar com o Sassuolo, o Tricolor entendia que precisava buscar um zagueiro no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Aníbal, Martínez e Rafael: como fica a suspensão após eliminação na Copa do Brasil?

O Lance! apurou que, até o momento, o clube ainda não encontrou uma peça que se encaixe nas necessidades do elenco. A prioridade era a chegada de um jogador sem custos ou por empréstimo, principalmente por conta da situação financeira que o São Paulo enfrenta.

Chegou a ser cogitada, inclusive, a contratação de um atleta versátil, que também pudesse atuar na lateral direita, outra posição em que o Tricolor busca reforços no mercado.

continua após a publicidade

Com a lesão de Arboleda e o calendário apertado, a tendência é que a procura se intensifique ainda mais.

Arboleda é um dos principais jogadores do elenco do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximos jogos do São Paulo