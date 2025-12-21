Ex-esposa de Luís Fabiano revela ameaças em áudios contra ela e a filha

O ""Portal Léo Dias"" divulgou, neste domingo (21), áudios do ex-atacante Luís Fabiano em que faz fortes declarações contra a ex-esposa Carolina Ramos, com quem teve uma filha, atualmente com dois anos.

continua após a publicidade

Nos áudios, enviados à mãe, Sandra, ele afirma que Carolina quer "ferra-lo" e que vai "pagar por isso". A reportagem ainda informa que Luís Fabiano e a ex-esposa travam uma batalha judicial e que existe uma dívida deR$ 100 mil, referente a empréstimos feitos pelo ex-jogador que passou por São Paulo, Vasco e Seleção Brasileira.

— Você continua mandando para ela (Carolina) as coisas que eu te mandei. Por que você continua mandando para ela as coisas que eu te mando? Eu não entendo. Essa menina que me ferrar, e você ainda tem coragem de falar isso. Quem vai pagar é a criança com tudo isso. Tudo o que ela tá fazendo, pode avisar a ela, que quem vai pagar é a criança. Eu vou acabar com a vida desta menina, e a criança quem vai pagar — dispara Luís Fabiano no áudio.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em nota enviada ao próprio "Portal Léo Dias", Luís Fabiano afirmou que vai se defender na Justiça e que se trata de "mentiras" e "intrigas".

— Vou provar tudo o que estão fazendo na Justiça. Um lado só quer causar intriga e fica usando mentiras pra causar intriga. Isso eu vejo na Justiça — disse.

— Tudo que ela fizer ela tem que provar. É o que eu tenho pra fala — completou.

Luis Fabiano (Foto: Reprodução/Instagram)

Carolina Ramos afirmou que tomou conhecimento do conteúdo dos áudios após recebê-los da mãe de Luís Fabiano e disse ter ficado abalada com as declarações. Segundo ela, a mensagem expõe não apenas a forma como o ex-jogador se refere a ela, mas também o impacto das falas em relação à própria filha do casal.

continua após a publicidade

— A mãe dele acabou me mandando esse áudio, creio que pela própria inocência dela. Ela também passa por momentos difíceis. Ela é uma avó maravilhosa para minha filha, uma pessoa maravilhosa. Parece que é um crime mostrar o lado afetivo de avó e neta. Para mim é chocante ouvir esse áudio que ele mandou pra mãe, da forma que ele se refere a mim e a própria filha dele. Imagina dizer que vai acabar com as nossas vidas — disse.

— O próprio Ministério Público estipulou uma pensão acima de 10 mil reais mensais, além do plano de saúde. Eu, para não querer briga, aceitei o que o genitor propôs na época. E mesmo assim, o plano de saúde não tem sido pago na data vigente, além de estar bloqueado. Ele tenta me intimidar em baixar a pensão da minha filha por represália — completou.

Carreira de Luís Fabiano

Luís Fabiano foi revelado pela Ponte Preta e teve passagens de destaque por São Paulo, Sevilla e Tianjin Tianhai, da China. O ex-atacante também atuou por Rennes, da França, Porto, de Portugal, e Vasco.

Pela Seleção Brasileira, Luís Fabiano venceu a Copa América de 2004, a Copa das Confederações de 2009 e foi o centroavante titular na Copa do Mundo da África do Sul no ano de 2010.