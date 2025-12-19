Ex-esposa de Julio Casares pede licença do Conselho do São Paulo

Mara Casares, ex-esposa do presidente do São Paulo, Julio Casares, pediu licença do cargo que ocupava no Conselho Deliberativo do clube. Anteriormente, ela havia solicitado afastamento da função de diretora de Cultura e Eventos Femininos do Tricolor.

A decisão foi tomada após a polêmica envolvendo o caso conhecido como "Camarote do Morumbis". Na segunda-feira (15), em áudios acessados pelo "ge", Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarotes do estádio.

Com a saída de Mara Casares, Marcelo dos Santos, que consta na lista de suplentes, assume a vaga no Conselho Deliberativo. Novas eleições estão previstas para o próximo ano, em novembro.

Agora, ela não será julgada pela Comissão de Ética sobre o caso, mas sim pela Comissão Disciplinar, na condição de sócia.

Documento da oposição analisa polêmica envolvendo áudios vazados

Conselheiros do São Paulo afirmam ter recebido com indignação a reportagem publicada nesta segunda-feira pelo ge, que divulgou áudios indicando o envolvimento de Mara Casares, conselheira deliberativa e diretora feminina, cultural e de eventos, e de Douglas Schwartzmann, conselheiro deliberativo e diretor adjunto do futebol de base, em um suposto esquema de desvio de receitas provenientes da venda de ingressos de camarotes do Morumbi durante o show da cantora Shakira.

➡️Áudio vazado aponta atuação de diretores do São Paulo em esquema ilegal de camarotes

Os áudios também citam o superintendente do clube, Marcio Carlomagno, apontado como responsável por conceder o camarote utilizado no episódio. Este grupo do conselho defendem o afastamento cautelar imediato de Julio Casares e de Marcio Carlomagno, além do afastamento de Mara Casares e Douglas Schwartzmann de suas funções no Conselho Deliberativo.

Veja o documento na íntegra

Na qualidade de conselheiros deliberativos do São Paulo Futebol Clube, tomamos conhecimento, com profunda consternação, de matéria publicada nesta data (15 de dezembro de 2025) pelo portal Globo Esporte, de autoria do jornalista Bruno Giufrida.

Os áudios divulgados na referida reportagem indicam o envolvimento da Sra. Mara Casares, conselheira deliberativa e diretora feminina, cultural e de eventos; e do Sr. Douglas Schwartzmann, conselheiro deliberativo e diretor adjunto do futebol de base; em esquema manifestamente vexatório de desvio de receitas oriundas da comercialização de ingressos de camarotes do Estádio do Morumbi, por ocasião de show da cantora Shakira. O atual superintendente do Clube, Marcio Carlomagno, também é citado por Douglas Schwartzmann que afirmou: "ele será mandado embora, porque foi ele que concedeu o camarote para ela (Mara)".

Cumpre destacar que os citados agentes ocupam cargos de elevada relevância na estrutura administrativa do Clube. A Sra. Mara Casares, inclusive, é esposa do atual Presidente da Diretoria, Sr. Julio Casares. É inegável assim que os envolvidos são pessoas próximas, pessoal e profissionalmente, do mandatário máximo do Clube. Registra-se também que o camarote que ensejou a conversa gravada está localizado à frente da sala da Presidência do Clube, local físico em que o próprio Presidente Julio Casares e o Sr. Marcio Carlomagno trabalham diariamente.

Diante desse contexto, torna-se praticamente impossível afastar a hipótese de ciência por parte do mandatário máximo do Clube nos fatos noticiados, circunstância que impõe de forma indiscutível, o seu afastamento cautelar, em conjunto com seu Superintendente, dos respectivos cargos. É fundamental que a Sra. Mara Casares e o Sr. Douglas Schwartzmann também sejam afastados de forma cautelar de suas posições no Conselho Deliberativo.

O objetivo do afastamento cautelar imediato dos envolvidos busca assegurar a plena, independente e imparcial apuração das responsabilidades. Os membros do Movimento Salve o Tricolor Paulista atuarão com a urgência junto aos órgãos oficiais do Clube, observando rigorosamente os trâmites formais, para que todas as medidas cabíveis sejam adotadas e os fatos sejam apurados com a seriedade, a transparência e o rigor que a Instituição e sua torcida exigem, observando o direito ao contraditório e a ampla defesa, em que pese constar do áudio a confissão, in verbis: "Então, teve negócio que você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou. Mas foi feito na confiança. Coisa errada? Errou, tem que comer com farinha."