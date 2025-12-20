Após anunciar primeiro reforço para 2026, São Paulo tenta um 'novo time' no mercado

O São Paulo deu o primeiro passo nesta janela de transferências já pensando na temporada de 2026, que se inicia em janeiro. Após anunciar o volante Danielzinho, um dos destaques da ótima campanha do Mirassol neste Campeonato Brasileiro, a diretoria tricolor se movimenta em busca de mais alguns nomes. E o Lance! apurou que o clube busca jogadores para praticamente todas as posições.

São Paulo anuncia volante Danielzinho como novo reforço; veja detalhes

Durante todo este ano, a comissão técnica sofreu com os inúmeros desfalques em razão de lesões, com o departamento médico lotado chegando a ter cerca de 13 nomes como baixas de uma só vez. O time deixou a desejar em todas as competições que disputou e nem sequer vaga na Pré-Libertadores conquistou. Com isso, o São Paulo vem realizando algumas trocas de profissionais, enquanto também tenta peças para compor o elenco já para as próximas semanas, quando se inicia o Campeonato Paulista.

A negociação de Danielzinho com o Tricolor vai ao encontro dos moldes que o clube procurava, ou seja, jogador em final de contrato e livre para assinar com o time sem custos. Assim, a preferência da diretoria é por atletas que possam chegar sem que o São Paulo precise abrir os cofres, já que não vive uma situação financeira confortável neste momento.

Estão no radar da diretoria Jemmes, zagueiro de 25 anos também do Mirassol e quem o São Paulo já consultou. Por enquanto não há proposta oficial ao clube, apenas sondagens. Além dele, Gastón Ávila, zagueiro de 24 anos que está no Ajax, da Holanda.

Não é só o setor defensivo que terá atenção da comissão técnica e dirigentes do São Paulo, o ataque também será observado e avaliado, já que o time sofreu com atacantes lesionados e, portanto, meio-campistas e atacantes também estão no radar do clube, que pode perder Oscar, Patryck Lanza, Rodriguinho, Pablo Maia, Moreira, Ferraresi, Young, Jandrei e Luan.

Danielzinho é o primeiro reforço do São Paulo

O jogador assinou por duas temporadas com o Tricolor, ou seja, até o fim de 2027, mas com opção de mais um ano em caso de cumprimentos de metas pré-estabelecidas. Neste ano, foram 50 jogos pelo Mirassol, sem gols, e atuou em 37 dos 38 jogos do time no Campeonato Brasileiro.

O volante ainda atuou em times como Grêmio Novorizontino, Sampaio Corrêa, Oeste, Ferroviária, entre outras equipes. Natural de Andradina, no interior paulista, iniciou a carreira profissional no Atlético-MG, em 2014.

No Mirassol, esta foi sua terceira temporada, sendo o quinto jogador com mais partidas usando a camisa da equipe. Foram 145 jogos com o time, somando todos esses anos.