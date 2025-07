Quando a primeira linha de impedimento for traçada no final de semana virá o baque. Acabou a Copa do Mundo de Clubes, voltou o Brasileiro.

Saem de campo os gramados perfeitos, entram os ruins e/ou sintéticos. Sai de campo a ferramenta automática que registra a posição precisa dos jogadores em lances de impedimento, entra a linha grosseira e imprecisa do software tosco utilizado nos torneios nacionais e sul-americanos.

Sai de campo o lance duvidoso resolvido em segundos com anúncio do árbitro para toda a plateia entender, entram os áudios do VAR brasileiro, que parecem uma mistura de batida policial com a atuação de um flanelinha. “Mais pra cá, mais pra lá!”

Esta longa introdução verdadeira, porém ranzinza, não sobrevive por muito tempo. A paixão do torcedor por seu time ultrapassa tudo e rapidamente já estamos todos nos descabelando pelo gol perdido, apavorados com a aproximação da zona de rebaixamento, raivosos porque o rival tomou a liderança do campeonato e por aí vai.

Prognósticos dos paulistas para o Brasileiro

Os torcedores paulistas passaram um mês assistindo ao Palmeiras em campo, a análise sobre ele é mais fácil para todos. E ela é bem clara: com tantos jogadores contratados, elenco farto e condições de trabalho que pouquíssimos times brasileiros têm, é preciso jogar mais. A pressão está toda em Abel Ferreira, que nunca teve material humano tão bom. O mundial foi ok, sem grandes feitos nem grandes vexames, mas a sensação é a de que falta jogo ao Verdão.

O São Paulo vive um recomeço com a chegada de Hernan Crespo e a volta de jogadores importantes. O problema é o passivo deixado antes da parada, uma colocação delicada no Brasileiro. O Tricolor é uma página totalmente em branco e a única vantagem é o fator novidade com a chegada do treinador argentino.

Crespo inicia trabalho no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Fora de campo o Corinthians vive o caos, que começa a escorrer para dentro das quatro linhas. Salários atrasados e uma falta do principal jogador do time em um treino. A diretoria disse ter conversado com Memphis Depay, mas ele é o termômetro do que vive o clube. Jogadores para uma boa campanha no Brasileiro o Corinthians tem. Mas terão salários pagos para desempenhar em campo?

Memphis Depay protagonizou falta em treino do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Santos venceu um triste amistoso contra a Desportiva no Espírito Santo e não entra em campo neste fim de semana pelo Brasileiro. Cleber Xavier teve tempo para treinar e Neymar renovou por mais alguns meses. Nos seus pés, de novo, a esperança de dias melhores. Será que agora vai?

Neymar renovou contrato com o Santos (Foto: Divulgação/ Santos FC)

