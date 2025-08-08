Desempenho nos pênaltis preocupa e mostra problema no São Paulo em 2025
Tricolor não tem um batedor oficial de pênaltis
O São Paulo deu adeus à Copa do Brasil nas oitavas de final contra o Athletico-PR após uma disputa de pênaltis. Sem Rafael, goleiro titular, e fora de casa, o Tricolor errou as três batidas, enquanto viu o Furacão acertar quatro e se classificar.
Penalidades não foram um problema pontual para o São Paulo apenas neste jogo. O desempenho na temporada, contando cobranças de pênaltis sem ser em decisões, é algo a ser notado. Das nove no ano, o Tricolor acertou somente três. Outro fato chama atenção: o rodízio de jogadores que assumiram a função de batedores.
Contra o Furacão, foram três escolhas: Sabino, Gonzalo Tapia e o próprio goleiro Jandrei. No restante da temporada, Calleri, André Silva, Luciano e Ferreirinha chegaram a assumir as responsabilidades. Destes, somente dois acertaram as redes: André Silva (duas vezes) e Luciano (uma vez).
Veja o desempenho do São Paulo em pênaltis neste ano
- André Silva x Portuguesa ⚽️
- Calleri x Sport ❌
- Ferreirinha x Fortaleza ❌
- André Silva x Grêmio ⚽️
- Luciano x Bahia ⚽️
- Luciano x Fluminense ❌
- Sabino x Athletico ❌
- Tapia x Athletico ❌
- Jandrei x Athletico ❌
Números escancaram a falta de um batedor oficial no São Paulo
Atualmente, e como mostrado nos números, o São Paulo não tem um batedor oficial de pênaltis. Desde a saída de Reinaldo, hoje no Mirassol, nenhum jogador se firmou com esta função.
O jogador defendeu a camisa do Tricolor entre 2017 e 2022. Nesse período, converteu 19 pênaltis e falhou apenas uma vez, em 2019, contra o Goiás. Desde então, nomes como Luciano, Calleri e até mesmo Lucas Moura chegaram a assumir a responsabilidade nas cobranças, mas nenhum deles se firmou como cobrador oficial.
