Casares na final da Champions: entenda viagem à Europa e relação com Marinakis

O presidente do São Paulo, Julio Casares, esteve presente na final da Champions League, disputada entre PSG e Inter de Milão no sábado, dia 31 de maio, em Munique. O Lance! apurou que a viagem teve uma motivação dupla: além do convite de um patrocinador para o jogo, Casares aproveitou a ida à Europa para se encontrar com Evangelos Marinakis.

Perto de chegar a um acordo, a negociação entre o São Paulo e o magnata grego é visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário,e ajudar no investimento das categorias de base do Tricolor.

O Lance! tem o conhecimento que as conversas sempre foram vistas como bons olhos. Não é sobre "vender" Cotia, algo que nunca foi e não será discutido, mas sobre ter esse investimento e até mesmo um apoio pensando em expor mais joias para o mercado europeu.

Ida de Casares para Europa foi aproveitada para reunião com Marinakis (Foto: Reprodução/Instagram - @evangelos.marinakis)

Negócio está caminhando cada vez mais

Frequentemente, Casares se manifesta sobre o assunto com positividade. A relação das partes sempre foi boa e esta viagem para Europa era algo que já havia sido adiantado pelo presidente do São Paulo há algum tempo.

Mesmo com a positividade, é um acordo que demanda muitos detalhes. Existem alguns processos que precisam ser tomados, como aprovação de detalhes e discussões por parte do Conselho Deliberativo.