São Paulo vê cenário mudar após duas vitórias; veja o que dizem os números
Vitórias seguidas dão novo fôlego ao Tricolor no Brasileirão; projeção da UFMG aponta 78,2% de chance de Sul-Americana, 0,87% de Libertadores e risco mínimo de rebaixamento
O São Paulo ganhou fôlego na reta final do Campeonato Brasileiro após conquistar duas vitórias consecutivas, contra Vitória e Vasco. Os resultados deram novo ânimo à equipe na competição e mudaram o contexto da disputa nas rodadas restantes, com o Tricolor mais distante da zona de rebaixamento e ainda com a possibilidade de buscar uma vaga na Libertadores.
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De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo tem 0,87% de chance de classificação para a Libertadores. Já a probabilidade de disputar a Copa Sul-Americana é consideravelmente maior: 78,2%.
O cenário é mais confortável quando se trata da luta contra o rebaixamento. Segundo o levantamento da universidade, o risco de queda do Tricolor é de apenas 0,033%, índice que indica uma probabilidade muito pequena de a equipe terminar o campeonato entre os quatro últimos colocados.
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São Paulo ganha fôlego na reta final
As duas vitórias seguidas foram importantes para o São Paulo recuperar a confiança e voltar a olhar para a parte de cima da tabela. A sequência positiva também permite que o clube encare as próximas rodadas com um cenário menos pressionado na luta contra o rebaixamento.
Ainda assim, a possibilidade de classificação para a Libertadores exige uma combinação de resultados e uma campanha consistente até o fim do Brasileirão, com o menor número de tropeços possível. Com poucas rodadas restantes, o Tricolor precisa continuar somando pontos e acompanhar o desempenho dos concorrentes diretos na disputa por vagas continentais.
Os percentuais representam cenários estatísticos calculados a partir das possibilidades de resultados nas rodadas restantes e podem mudar a cada partida. Por isso, a sequência de vitórias pode ser importante não apenas para a pontuação do São Paulo, mas também para manter vivo o objetivo de terminar a temporada em uma posição melhor na tabela.
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