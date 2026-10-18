O São Paulo ganhou outra dinâmica com a entrada de Lucas Moura no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Morumbis, pelo Brasileirão. De volta aos gramados há uma semana, após cinco meses se recuperando de uma cirurgia no tendão calcâneo da perna direita, o camisa 7 mudou o ritmo da equipe e contribuiu para a segunda vitória consecutiva do Tricolor. O bom retorno acontece em meio à indefinição sobre seu futuro, já que o contrato com o clube termina no fim deste ano.

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A entrada de Lucas Moura no intervalo, na vaga de Luciano, mudou a dinâmica ofensiva do São Paulo diante de sua torcida. Com o camisa 7 em campo, a equipe passou a encontrar soluções mais eficientes na criação das jogadas, com passes mais precisos e bolas chegando em melhores condições à área adversária.

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A substituição aconteceu depois de Luciano retornar ao time após dois jogos fora. O atacante voltou a atuar ao lado de Calleri, e a dupla não jogava junta havia quase um mês. Apesar de os dois concentrarem metade dos gols marcados pelo São Paulo na temporada, a parceria não teve o mesmo impacto diante do Vasco, e o setor ofensivo ganhou mais fluidez após a entrada de Lucas.

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— Feliz por ele, por ver o esforço que ele fez para poder retornar. A todo momento ele falava o quanto estava buscando um condicionamento mais rápido. Eu acho que é uma satisfação, é um prazer você poder acompanhar um atleta como esse. As características dele são únicas, um jogador que tem um nível diferente e, ele motivado, preparado e em condições, podem ter certeza de que essa evolução da equipe passa e muito justamente pela presença de um jogador com esse potencial em campo — elogiou Dorival Jr.



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Um dos beneficiados pela melhora coletiva foi Artur. Além de marcar o gol que garantiu a vitória por 1 a 0, o atacante ainda acertou a trave na reta final da partida, em mais uma oportunidade criada pelo Tricolor. A equipe passou a encontrar mais caminhos para chegar ao ataque — o que demorou a acontecer no primeiro tempo — e levou perigo também nos minutos finais.

O retorno de Lucas acontece em um momento importante para o São Paulo, que agora passa a olhar para a parte de cima da tabela de classificação após se afastar da zona de rebaixamento.

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Recuperado há pouco tempo de uma cirurgia no tendão calcâneo da perna direita, o meia-atacante ainda busca recuperar o ritmo após cinco meses afastado, mas sua participação contra o Cruz-Maltino mostrou como pode contribuir para dar mais criatividade ao time na reta final do Brasileirão. Com contrato até o fim do ano, o camisa 7 também vive um período decisivo em relação ao futuro no clube.

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— Essa é uma pergunta que não dá para responder (renovação). Meu contrato acaba em dezembro e, como eu falei, o foco era, primeiro, poder voltar a jogar, poder recuperar dessa lesão e aí vamos ver como é que vão ser os próximos passos. Não tive nenhuma conversa, mas, se não decidir nada até lá, em janeiro eu estarei livre — afirmou Lucas, no último dia 10.

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