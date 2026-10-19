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São Paulo terá semana livre para treinar antes do próximo compromisso; veja a programação

Embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, Tricolor terá cinco dias de preparação antes de visitar o Mirassol

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
19/10/2026 06:33
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Jogadores do São Paulo
Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress

O São Paulo terá uma semana cheia para se preparar antes de enfrentar o Mirassol, no próximo sábado (24), fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Jr. treinará de segunda a sexta-feira antes de voltar a campo pela competição nacional em busca da terceira vitória seguida na competição.

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O Tricolor chega ao compromisso embalado pela sequência que trouxe mais tranquilidade ao time na tabela de classificação. Depois de concentrar suas atenções em se afastar da zona de rebaixamento, a equipe começa a mirar objetivos mais ambiciosos na competição.

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Após o triunfo sobre o Vasco, Dorival destacou a importância de melhorar a campanha e afirmou que o São Paulo precisa olhar para cima na classificação. Agora, o time terá cinco dias de trabalho para fazer os ajustes necessários antes da partida no Maião.

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Confira, abaixo, a programação do São Paulo para a semana

  • Segunda-feira (19) - 10h - atividade para atletas em recuperação
  • Terça-feira (20) - 15h30 - treino
  • Quarta-feira (21) - 10h - treino
  • Quinta-feira (22) - 10h - treino
  • Sexta-feira (23) - 10h - treino + viagem para São José do Rio Preto
  • Sábado (24) - Jogo
  • Domingo (25) - Livre

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Dorival Júnior, técnico do São Paulo.
Dorival Júnior, técnico do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)


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