São Paulo terá semana livre para treinar antes do próximo compromisso; veja a programação
Embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, Tricolor terá cinco dias de preparação antes de visitar o Mirassol
O São Paulo terá uma semana cheia para se preparar antes de enfrentar o Mirassol, no próximo sábado (24), fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Jr. treinará de segunda a sexta-feira antes de voltar a campo pela competição nacional em busca da terceira vitória seguida na competição.
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O Tricolor chega ao compromisso embalado pela sequência que trouxe mais tranquilidade ao time na tabela de classificação. Depois de concentrar suas atenções em se afastar da zona de rebaixamento, a equipe começa a mirar objetivos mais ambiciosos na competição.
Após o triunfo sobre o Vasco, Dorival destacou a importância de melhorar a campanha e afirmou que o São Paulo precisa olhar para cima na classificação. Agora, o time terá cinco dias de trabalho para fazer os ajustes necessários antes da partida no Maião.
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Confira, abaixo, a programação do São Paulo para a semana
- Segunda-feira (19) - 10h - atividade para atletas em recuperação
- Terça-feira (20) - 15h30 - treino
- Quarta-feira (21) - 10h - treino
- Quinta-feira (22) - 10h - treino
- Sexta-feira (23) - 10h - treino + viagem para São José do Rio Preto
- Sábado (24) - Jogo
- Domingo (25) - Livre
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