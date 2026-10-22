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São Paulo tenta embalar no Brasileirão e busca terceira vitória seguida contra o Mirassol

Tricolor vem de triunfos sobre Vitória e Vasco e tenta manter a reação na reta final da competição; equipes se enfrentam neste sábado, fora de casa

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
22/10/2026 13:02
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Jogadores do São Paulo comemoram
SP - SAO PAULO - 17/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, SAO PAULO X VASCO - Jogadores do Sao Paulo comemoram vitoria ao final da partida contra o Vasco no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O São Paulo tem um novo desafio para dar sequência à reação no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer Vitória e Vasco, o Tricolor enfrenta o Mirassol neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada, em busca da terceira vitória consecutiva na competição.

➡️São Paulo dá sequência aos trabalhos, e Danielzinho treina com o grupo

A sequência positiva representa uma oportunidade para a equipe comandada por Dorival Júnior consolidar a recuperação na reta final do Brasileirão. Depois de conviver com a preocupação em relação à parte de baixo da tabela, o São Paulo passou a olhar também para as possibilidades de subir na classificação e se aproximar de uma vaga em competições continentais.

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Para manter o embalo, porém, o Tricolor precisará superar o desafio de jogar fora de casa. A partida contra o Mirassol será mais uma oportunidade para a equipe mostrar que consegue transformar os resultados recentes em regularidade, um aspecto importante para quem busca terminar a temporada em uma posição melhor na tabela.

➡️ São Paulo vê cenário mudar após duas vitórias; veja o que dizem os números

Dorival Júnior prepara o São Paulo para o desafio

O elenco são-paulino vem trabalhando ao longo da semana no CT da Barra Funda para ajustar os últimos detalhes antes do confronto. A comissão técnica aproveitou o período de preparação para trabalhar a equipe e avaliar as opções disponíveis para a partida.

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As novidades até agora foram os retornos graduais de Ferreirinha e Danielzinho, que se recuperam de lesão e avançam na recuperação.

A definição da equipe será importante para que o São Paulo consiga manter o desempenho apresentado nas últimas rodadas. Com a reta final do campeonato se aproximando, somar pontos fora de casa pode fazer diferença nos objetivos do clube para o encerramento da temporada.

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