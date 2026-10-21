São Paulo dá sequência aos trabalhos, e Danielzinho treina com o grupo
Volante se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e participou da primeira parte da atividade com os companheiros nesta quarta-feira
O elenco do São Paulo treinou nesta quarta-feira (21), no CT da Barra Funda, e completou mais uma sessão de trabalho com foco no duelo com o Mirassol, marcado para o próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O volante Danielzinho, que se recupera de lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, participou da primeira parte do treino com os companheiros e, na sequência, trabalhou com os preparadores na transição.
Os trabalhos com o elenco começaram com exercícios de fortalecimento muscular promovidos pela preparação física. Em seguida, uma atividade de posse de bola complementou a primeira etapa do treino.
Depois, a comissão técnica dividiu os atletas em três equipes para confrontos que exigiram rápidas trocas de passes, reação pós-perda, circulação, pressão e criação com superioridade numérica.
Com a partida no interior paulista pela frente, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares também comandaram um treinamento com movimentação ofensiva e disputas de três contra dois.
Antes da viagem para Mirassol, o São Paulo ainda terá mais dois dias de ajustes no CT da Barra Funda: o próximo trabalho está marcado para a manhã desta quinta-feira (22). Veja a programação.
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