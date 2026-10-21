O elenco do São Paulo treinou nesta quarta-feira (21), no CT da Barra Funda, e completou mais uma sessão de trabalho com foco no duelo com o Mirassol, marcado para o próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ São Paulo vê cenário mudar após duas vitórias; veja o que dizem os números

O volante Danielzinho, que se recupera de lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, participou da primeira parte do treino com os companheiros e, na sequência, trabalhou com os preparadores na transição.

continua após a publicidade

Os trabalhos com o elenco começaram com exercícios de fortalecimento muscular promovidos pela preparação física. Em seguida, uma atividade de posse de bola complementou a primeira etapa do treino.

Depois, a comissão técnica dividiu os atletas em três equipes para confrontos que exigiram rápidas trocas de passes, reação pós-perda, circulação, pressão e criação com superioridade numérica.

continua após a publicidade

Com a partida no interior paulista pela frente, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares também comandaram um treinamento com movimentação ofensiva e disputas de três contra dois.

Antes da viagem para Mirassol, o São Paulo ainda terá mais dois dias de ajustes no CT da Barra Funda: o próximo trabalho está marcado para a manhã desta quinta-feira (22). Veja a programação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo