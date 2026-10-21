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São Paulo dá sequência aos trabalhos, e Danielzinho treina com o grupo

Volante se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e participou da primeira parte da atividade com os companheiros nesta quarta-feira

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 17:01
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Dorival no comando do São Paulo
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O elenco do São Paulo treinou nesta quarta-feira (21), no CT da Barra Funda, e completou mais uma sessão de trabalho com foco no duelo com o Mirassol, marcado para o próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O volante Danielzinho, que se recupera de lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, participou da primeira parte do treino com os companheiros e, na sequência, trabalhou com os preparadores na transição.

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Os trabalhos com o elenco começaram com exercícios de fortalecimento muscular promovidos pela preparação física. Em seguida, uma atividade de posse de bola complementou a primeira etapa do treino.

Depois, a comissão técnica dividiu os atletas em três equipes para confrontos que exigiram rápidas trocas de passes, reação pós-perda, circulação, pressão e criação com superioridade numérica.

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Com a partida no interior paulista pela frente, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares também comandaram um treinamento com movimentação ofensiva e disputas de três contra dois.

Antes da viagem para Mirassol, o São Paulo ainda terá mais dois dias de ajustes no CT da Barra Funda: o próximo trabalho está marcado para a manhã desta quinta-feira (22). Veja a programação.

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