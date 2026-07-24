logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Reestreia de Arboleda: veja como foram os números do zagueiro do São Paulo

Arboleda fez sua reestreia pelo Tricolor

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
24/07/2026 12:42
Favorite o Lance! no Google
Arboleda pelo São Paulo
Arboleda em ação (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Arboleda voltou a entrar em campo nesta quarta-feira (22), contra o Athletico-PR. Fora de campo desde abril, foi reintegrado durante a intertemporada e voltou a ser relacionado. O Lance! levantou, junto ao Sofascore, todos os números do zagueiro equatoriano.

Na defesa, o zagueiro venceu 3 dos5 desarmes registrados, somou 2 interceptações, 5 cortes, 1 chute bloqueado e 3 recuperações de bola. Também levou vantagem nos duelos, vencendo 7 dos 13 pelo chão (54%) e 3 de 5 pelo alto (60%).

continua após a publicidade

Com a bola nos pés, teve um papel importante na construção. Acertou 65 de 69 passes (94%), sendo 25 de 26 no campo ofensivo (96%) e 40 de 43 no próprio campo (93%). Além disso, completou 3 de 5 bolas longas (60%).

Arboleda perdeu a posse apenas quatro vezes, sofreu nenhuma falta, acertou o único drible que tentou e participou de 86 ações com a bola, mostrando presença constante durante a partida.

continua após a publicidade

No aspecto ofensivo, apareceu pouco, mas levou perigo quando subiu ao ataque. Finalizou uma vez, gerou e conduziu a bola por 107,9 metros, acumulando 15 conduções e 23,2 metros de progressão.

Mesmo assim, a atuação de Arboleda ficou marcada pelo lance do empate do Athletico. Arboleda saiu para o combate após a perda de bola de Pablo Maia, não conseguiu neutralizar a jogada e abriu espaço para a sequência da construção adversária.

continua após a publicidade

Histórico de lesões acompanha Tolói e põe futuro no São Paulo em dúvida

Ou seja, estatisticamente fez uma partida consistente, mas sofreu um erro em uma tomada de decisão que influenciou o resultado. O São Paulo foi derrotado por 2 a 1.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Arboleda com a camisa do São Paulo
Arboleda com a camisa do São Paulo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Como foi a recepção da torcida do São Paulo com Arboleda?

Antes da partida, torcidas organizadas do Tricolor haviam acordado que não haveria vaias ou xingamentos ao defensor. No entanto, durante o anúncio da escalação, Arboleda foi alvo de algumas vaias de parte dos torcedores presentes no estádio. Porém, as vaias não acompanharam o restante do jogo. Vale destacar que o jogo aconteceu em Bragança Paulista.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafael Toloi com a camisa do São Paulo

São Paulo

Histórico de lesões acompanha Tolói e põe futuro no São Paulo em dúvida

Há 5 horas
Olten Ayres, presidente do Deliberativo Deliberativo do São Paulo, em coletiva de imprensa

São Paulo

Diretor do São Paulo é acusado de falsidade ideológica

Há 18 horas
Toloi com a camisa do São Paulo

São Paulo

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi

Há 21 horas
Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, caminha pelas dependências do clube

São Paulo

De charutos a grife: como Casares usou R$ 1 milhão do cartão do São Paulo

Há 22 horas
domingos duarte em ação

São Paulo

São Paulo corre com transfer ban para registrar Domingos Duarte

Há 23 horas
Serrana, atacante da equipe feminina do São Paulo

Futebol Feminino

Serrana celebra vaga do São Paulo e projeta sonho na Copa do Brasil Feminina

Há 1 dia
Mais LANCE!
Artur durante confronto do São Paulo contra o Athletico Paranaense

'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo

Arboleda zagueiro São Paulo

De volta ao São Paulo, torcedores avaliam partida de Arboleda

Wendell em jogo do São Paulo

Wendell lamenta São Paulo longe do Morumbis: 'Faz muita diferença'

Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR

Dorival resgata fórmula de 2023, mas São Paulo ainda esbarra em velhos problemas

Dorival no comando do SPFC

Torcedores mandam recado a Dorival Júnior após derrota do São Paulo

Dorival Jr, técnico do São Paulo

'Temos que usar a criatividade', diz Dorival sobre situação financeira do São Paulo

Dorival, treinador do São Paulo

Dorival aponta 'apagão' em derrota do São Paulo e cobra responsabilidade do elenco

Partida entre São Paulo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026

Dê suas notas: avalie os jogadores do São Paulo na derrota contra o Athletico

Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR

Athletico-PR vira em seis minutos e vence o São Paulo no Brasileirão

Leozinho Athletico Novorizontino Série B

Leozinho, autor de dois gols contra São Paulo, já foi melhor do mundo no futsal

Rafael Toloi com a camisa do São Paulo

Toloi chora ao deixar campo após sentir a posterior em retorno pelo São Paulo

Arboleda com a camisa do São Paulo

Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR

Artur comemora gol pelo São Paulo

Veja gols de São Paulo x Athletico-PR: Artur faz golaço, mas Leozinho vira