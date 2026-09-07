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Palmeiras perde defensor para clássico contra o São Paulo

Barboza foi expulso após receber dois cartões amarelos no empate com o Botafogo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
07/09/2026 05:12
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Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras
Alexander Barboza, zagueiro do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

Alexander Barboza recebeu segundo cartão amarelo já nos acréscimos da segunda etapa do empate sem gols com o Botafogo e desfalcará o Palmeiras no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor, no entanto, estará à disposição para o duelo contra a LDU, no meio de semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

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Já nos instantes finais da partida, quando atuava amarelado, Barboza acertou o cotovelo em Kadir Barría, em lance na intermediária defensiva, e recebeu o segundo cartão. Mesmo com um homem a menos, o Palmeiras segurou o empate fora de casa.

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O ponto conquistado, no entanto, não foi suficiente para recolocar a equipe na liderança do Brasileirão, perdida horas antes com a vitória do Flamengo sobre o Remo, fora de casa, por 1 a 0.

O jogo deste domingo marcou o reencontro de Alexander Barboza com a torcida carioca. Na janela de transferências do meio do ano, o defensor foi contratado pelo Palmeiras por aproximadamente R$ 20 milhões. Sem o zagueiro, a tendência é de que Murilo volte a formar dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez.

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Barboza em estreia pelo Palmeiras
Barboza em partida pelo Palmeiras (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

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Calendário do Palmeiras

Após perder a liderança do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para o duelo com a LDU, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Três dias depois, a equipe encara o clássico com o São Paulo, antes de viajar para Quito, onde decidirá a classificação diante dos equatorianos.

  1. 09/09 - Palmeiras x LDU - Libertadores - quartas de final (ida)
  2. 12/09 - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão - 26ª rodada
  3. 16/09 - LDU x Palmeiras - Libertadores - quartas de final (volta)

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