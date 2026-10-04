São Paulo fatura premiação milionária com título do Brasileirão Feminino
Tricolor conquistou o título após o empate neste sábado (3)
O São Paulo fez história neste sábado. Diante do Corinthians, no MorumBis, o time segurou o empate por 1 a 1, confirmou a vantagem construída na ida (vitória por 2 a 1, em Itaquera) e levou o confronto no agregado por 3 a 2. Assim, as Soberanas ficaram com o título inédito no atual formato do Brasileirão feminino.
Além da taça, o São Paulo recebeu R$ 2 milhões de premiação. As Brabas, vice-campeãs, receberam R$ 1 milhão. Por avançarem à final, os dois clubes garantiram vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.
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Segundo título nacional
Este é o segundo título brasileiro do clube na modalidade. O São Paulo venceu o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 1997. O torneio substituiu a então chamada Taça Brasil de Futebol Feminino e durou três anos, até 2000. Em 2013, a CBF retomou a competição. Por isso, a entidade considera os títulos nacionais a partir daquela edição.
A decisão também fez história fora de campo. Os 49.405 torcedores presentes ao MorumBis formaram o maior público sul-americano em partidas entre clubes. Superaram os 44.529 da Neo Química Arena, na final de 2024.
Primeiro tempo de São Paulo x Corinthians
O Corinthians começou a partida tentando pressionar. Com apenas dois minutos, a equipe criou duas oportunidades de ataque, mas não conseguiu finalizar contra a meta de Carlinha. Na sequência, aos três minutos, Aline partiu em contra-ataque para o São Paulo, mas foi desarmada por Duda Sampaio. Aos seis, saiu a primeira finalização do jogo. Duda Serrana recebeu passe em profundidade pela ponta direita, dominou e chutou cruzado, mas a goleira corintiana fez a defesa e cedeu escanteio para o Tricolor.
O São Paulo abriu o placar aos dez minutos. Bia Menezes recebeu um bom passe na ponta da grande área do Corinthians e, de surpresa, soltou uma pancada para o fundo das redes. Com o gol, o Tricolor ampliou a vantagem no placar agregado para 3 a 1. Aos 12, Belén Aquino recebeu o primeiro cartão do confronto após interromper um contra-ataque promissor do São Paulo, que havia recuperado a bola após um escanteio. Com a vantagem e o domínio, a equipe são-paulina controlou a partida até os 17 minutos.
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Foi quando o Corinthians aproveitou uma falha na saída de bola do São Paulo. Carlinha tentou sair jogando com os pés, mas entregou a bola para Juliete, que aproveitou a oportunidade e deixou tudo igual no confronto. Apesar do empate, o Tricolor continuou à frente no placar agregado, por 3 a 2. Aos 22 minutos, o São Paulo chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. Crivelari recebeu em posição irregular, segundo a assistente, e teve o tento invalidado.
O Corinthians voltou a assustar aos 25 minutos, quando Vic Albuquerque cobrou uma falta perigosa no canto esquerdo de Carlinha. A goleira são-paulina se esticou completamente e conseguiu espalmar para escanteio. As corintianas, porém, não aproveitaram a cobrança e a defesa tricolor afastou o perigo. Aos 36, Vic Albuquerque novamente participou de uma boa jogada ao encontrar Jhonson em profundidade. A atacante ganhou na velocidade, ficou cara a cara com Carlinha e finalizou, mas parou na defesa da goleira são-paulina.
Sem novas chances claras na reta final, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. No placar agregado, o São Paulo manteve a vantagem por 3 a 2.
Segundo tempo pegado
O Corinthians voltou para o segundo tempo controlando a posse de bola e criou a primeira oportunidade aos quatro minutos. Jaqueline arriscou de fora da área, mas Carlinha fez a defesa com tranquilidade. Até os dez minutos, o Timão manteve o domínio da bola, enquanto o São Paulo se defendia bem e conseguiu neutralizar as investidas adversárias.
Aos 11 minutos, o Tricolor encontrou espaço em um contra-ataque armado por Isa Guimarães. Érika precisou cometer falta para interromper a jogada e evitar que o São Paulo avançasse em direção à área. Na cobrança, a equipe são-paulina levantou a bola na área, mas não conseguiu levar perigo, e Nicole fez a defesa sem dificuldades.
Aos 19 minutos, o Corinthians teve a grande chance de assumir a vantagem. Robinha puxou Érika durante uma disputa pelo alto dentro da área, e Daiane Muniz inicialmente não marcou a infração. Após recomendação do VAR, porém, a árbitra revisou o lance e assinalou o pênalti. Carlinha, que havia falhado no gol corintiano no primeiro tempo, se redimiu. A goleira acertou o canto da cobrança e defendeu o pênalti, levando os mais de 44 mil torcedores presentes no MorumBis à loucura.
O São Paulo voltou a chegar aos 29 minutos. Kesia recebeu dentro da área e tentou cruzar em direção ao gol, buscando uma companheira que entrava na jogada, mas ela não conseguiu acompanhar e a bola saiu pela linha de fundo. Dois minutos depois, Isa Guimarães invadiu a área pelo lado esquerdo e chegou até a linha de fundo. A atacante tentou o passe para trás, mas a defesa corintiana estava atenta e afastou o perigo, cedendo escanteio ao Tricolor.
Aos 39 minutos, o Corinthians teve mais uma chance. Carol Gil levantou a bola na área, e Nicole se atrapalhou ao tentar dominar dentro da pequena área. Na sobra, Mylena finalizou, mas mandou para fora. Na reta final, faltando menos de dez minutos para o fim do tempo regulamentar, o Timão aumentou a pressão sobre a saída de bola do São Paulo. Em alguns momentos, a equipe assustou os torcedores presentes no MorumBis, mas não conseguiu transformar o domínio em gol.
Daiane Muniz acrescentou nove minutos ao segundo tempo. O São Paulo precisou segurar a pressão corintiana até o fim para manter o empate e a vantagem no placar agregado.
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