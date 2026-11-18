O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (18) a preparação para enfrentar o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência para o confronto será o volante Damián Bobadilla, que retornou ao Brasil após defender a seleção paraguaia na Data Fifa, mas não se reapresentou no CT da Barra Funda e está fora da partida desta quinta-feira (19), às 21h30, no Morumbis, segundo apurou o Lance!.

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Bobadilla foi titular na vitória do Paraguai por 2 a 1 sobre o Japão, na última terça-feira (17), e disputou os 90 minutos do amistoso. Antes, também havia participado do triunfo por 4 a 1 sobre Singapura, entrando no segundo tempo.

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Sem o paraguaio, Dorival Júnior concluiu os ajustes para o duelo com o Fluminense. A atividade desta quarta começou com a exibição de um vídeo preparado pela comissão técnica sobre o adversário. Depois, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento e participaram de um trabalho em espaço reduzido, voltado à ativação das estruturas táticas trabalhadas nos últimos dias.

Na sequência, o treinador comandou mais três atividades: um trabalho tático, um jogo entre duas equipes e exercícios de bolas paradas ofensivas e defensivas.

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São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão. O time paulista ocupa a décima colocação, com 44 pontos.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri.