Campeão da Libertadores com o l, em 2017, e da Copa Sul-Americana pelo São Paulo, em 2012, Maicon teve um reencontro especial com o futebol nesta terça-feira (17). Natural do Rio de Janeiro, o ex-volante participou de uma atividade com o elenco sub-20 do Arouca Futebol Clube e aproveitou a visita para compartilhar experiências e conselhos com os jovens que sonham em seguir carreira profissional.

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O encontro aconteceu durante a preparação da equipe para a disputa do Campeonato Carioca Sub-20 de 2027. Além de participar do treinamento, Maicon conversou com os atletas sobre os desafios da profissão, as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e a importância da dedicação para alcançar os objetivos.

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— Hoje foi um dia muito especial para mim. Estar aqui com esses meninos, que carregam o sonho de se tornar jogadores profissionais, é também reviver um pouco da minha própria história. Passa um filme na cabeça. Procurei compartilhar algumas experiências, falar das dificuldades e mostrar que o caminho nem sempre é fácil. Enfrentei muitos obstáculos, mas nunca deixei de acreditar — contou o ex-jogador.

Maicon iniciou a trajetória no futebol pelo Madureira e, depois de uma experiência na Alemanha, retornou ao Brasil para atuar pelo Figueirense. O bom desempenho o levou ao São Paulo, onde conquistou a Sul-Americana de 2012. Também passou por Bangu, Botafogo e Fluminense antes de chegar ao Grêmio, clube pelo qual se tornou uma das referências do elenco na campanha do título da Libertadores de 2017.

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Durante a visita, o ex-volante também conheceu a estrutura do Arouca e o trabalho desenvolvido nas categorias de base. Fundado em 2019, o clube tem como foco a formação de jovens talentos e se prepara para dar um novo passo, com a expectativa de estrear no futebol profissional na Série C do Campeonato Carioca, equivalente à quinta divisão estadual.

— Fiquei muito feliz com o que encontrei aqui. O clube está de parabéns pela estrutura e, principalmente, pelo projeto que vem desenvolvendo. Logo de cara, dá para perceber que existe um trabalho sério, conduzido por pessoas comprometidas. Precisamos valorizar iniciativas assim, que oferecem oportunidades para esses garotos crescerem não apenas como atletas, mas também como seres humanos — afirmou Maicon.

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Arouca destaca experiência para os jovens

A presença do ex-volante também foi valorizada pela comissão técnica do Arouca. Para o coordenador-geral do clube, Ivo Dias, o contato com um jogador que conquistou títulos importantes pode servir de inspiração para os atletas da base.

— Proporcionar esse contato aos nossos atletas é mostrar que, com dedicação, disciplina e trabalho, eles também podem buscar seus sonhos. É uma experiência que vai muito além das quatro linhas — destacou.

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O treinador do Sub-20, Henrique Lopes, também ressaltou o aprendizado proporcionado pela atividade, especialmente na preparação para os desafios da próxima temporada.

— Para esses meninos, dividir o campo com um campeão da Libertadores é uma experiência que certamente ficará marcada. O Maicon trouxe não apenas sua qualidade técnica, mas também conselhos sobre comportamento, comprometimento e os desafios da profissão. Esse tipo de vivência contribui muito para a formação dos atletas, tanto dentro quanto fora de campo - afirmou.

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