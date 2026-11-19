Dorival terá que mexer no São Paulo para enfrentar o Fluminense; veja as alternativas
Com baixas por lesão, suspensão e convocação, treinador terá que reorganizar principalmente a defesa e o meio-campo para o duelo no Morumbis
O São Paulo terá uma escalação modificada para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma série de desfalques por lesão, suspensão e convocação, o técnico Dorival Júnior precisará buscar alternativas para montar a equipe e pode promover mudanças na estrutura tática do Tricolor.
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O problema está concentrado principalmente na defesa e no meio-campo. Ao todo, o treinador pode ter nove ausências para o confronto. Newton, Luciano e Ferreirinha cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Nícolas, Aurélio Buta, Sabino, Domingos Duarte e Marcos Antônio seguem no departamento médico e devem perder a reta final da temporada.
A lista ainda vai aumentar. O volante Damián Bobadilla foi titular na vitória do Paraguai sobre o Japão, na terça-feira (17), e chegou ontem ao Brasil, mas está fora do duelo desta noite.
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Defesa é um dos principais desafios de Dorival
A ausência de Newton exige atenção especial da comissão técnica. O volante vinha sendo utilizado improvisado pelo lado direito da linha de três zagueiros e se tornou uma alternativa importante pela versatilidade. Sem ele, Dorival terá menos opções para manter o desenho que vinha utilizando.
Com Domingos Duarte fora após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior, Sabino em recuperação de uma cirurgia no joelho e os laterais Nicolas e Aurélio Buta também no departamento médico, o treinador conta com poucas opções para o setor defensivo.
Uma possibilidade é manter a linha de três, com Rafael Toloi, Arboleda e Osorio. Outra alternativa seria utilizar uma formação com dois zagueiros e um homem a mais no meio-campo.
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Meio-campo também pode ter mudanças
No meio-campo, a situação de Marcos Antônio e a ausência de Bobadilla aumentam o desafio. O primeiro segue em tratamento de uma lesão no tornozelo direito, enquanto o paraguaio não teve tempo suficiente de recuperação após a sequência de compromissos pela seleção.
Pablo Maia, Djhordney e Danielzinho aparecem entre as opções para o setor. Cauly também pode ser utilizado em uma função mais avançada, dependendo do desenho escolhido por Dorival. No entanto, os dois primeiros é que devem iniciar o duelo entre os titulares.
No ataque, o cenário é um pouco mais definido. Artur, Lucas Moura e Calleri aparecem como opções para iniciar a partida, enquanto Luciano e Ferreirinha estão fora por suspensão.
Com o São Paulo na décima colocação, com 44 pontos, Dorival terá o desafio de encontrar soluções para manter a equipe competitiva mesmo com tantas baixas. O Fluminense chega ao Morumbis na quarta posição, com 57 pontos, e ainda disputa uma vaga direta na próxima edição da Libertadores.
Provável escalação do São Paulo:
Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri.
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