São Paulo é condenado a indenizar auxiliar técnico de Roger Machado
Auxiliar técnico receberá valor provisório de R$ 142 mil após questionar a rescisão antecipada do contrato; outro integrante da comissão também acionou o clube
O São Paulo foi condenado parcialmente pela Justiça do Trabalho em uma ação movida por Adailton Bolzan Martins, que integrou a comissão técnica de Roger Machado no clube. A indenização foi fixada provisoriamente em R$ 142 mil, valor inferior aos R$ 302 mil solicitados pelo profissional. O montante ainda passará por uma apuração mais detalhada.
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Adailton chegou ao Tricolor em março de 2026, por indicação de Roger, para trabalhar como auxiliar técnico. A passagem da comissão pelo clube, porém, durou pouco mais de dois meses. O treinador foi demitido em 14 de maio, e o contrato do profissional tinha validade até o fim do ano, com salário de aproximadamente R$ 55 mil.
Na ação, Adailton alegou que não recebeu a multa referente ao encerramento antecipado do vínculo. Ele também questionou a ausência de uma discriminação detalhada das verbas rescisórias. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.
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