O São Paulo foi condenado parcialmente pela Justiça do Trabalho em uma ação movida por Adailton Bolzan Martins, que integrou a comissão técnica de Roger Machado no clube. A indenização foi fixada provisoriamente em R$ 142 mil, valor inferior aos R$ 302 mil solicitados pelo profissional. O montante ainda passará por uma apuração mais detalhada.

➡️Trio do São Paulo fecha Data Fifa com assistência, titularidade e 90 minutos pelo Paraguai

Adailton chegou ao Tricolor em março de 2026, por indicação de Roger, para trabalhar como auxiliar técnico. A passagem da comissão pelo clube, porém, durou pouco mais de dois meses. O treinador foi demitido em 14 de maio, e o contrato do profissional tinha validade até o fim do ano, com salário de aproximadamente R$ 55 mil.

continua após a publicidade

Na ação, Adailton alegou que não recebeu a multa referente ao encerramento antecipado do vínculo. Ele também questionou a ausência de uma discriminação detalhada das verbas rescisórias. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.

➡️ São Paulo perde para a reta final dois jogadores que estão entre os mais utilizados no Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo