Dorival Júnior toda a partida contra o Fluminense em pé, gesticulando, orientando os jogadores e conversando com os auxiliares. Em uma noite de pouca criatividade e muitos erros do São Paulo, o treinador tentou encontrar alternativas para mudar o cenário, mas viu a equipe deixar o gramado sob vaias dos torcedores presentes no Morumbis, após a derrota por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19). Veja o vídeo abaixo.

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Desde os primeiros minutos, Dorival demonstrou inquietação à beira do campo. Aos quatro minutos, já gesticulava durante uma tentativa de ataque tricolor. Pouco depois, conversou com um dos auxiliares e chamou Pedro Lima para passar orientações antes de uma cobrança de falta de Lucas Moura.

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Aos 21 minutos, o técnico aplaudiu uma boa construção ofensiva: Lucas encontrou Danielzinho, que deu um passe para Artur finalizar com perigo. Foi um dos poucos momentos em que o São Paulo conseguiu levar perigo ao gol de Fábio. No restante da etapa, a equipe teve dificuldades para trocar passes e construir jogadas, cenário que aumentou a impaciência do treinador e também da torcida.

Aos 23 minutos, Dorival ainda precisou lidar com um problema físico de Rafael Tolói, substituído por Djhordney. O técnico conversou bastante com o jovem defensor, que havia retornado de compromisso com a Seleção Brasileira sub-20 dois dias antes. Durante a etapa, também foi à área técnica para conversar com os integrantes da comissão e reclamar de lances com a arbitragem.

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Gestos, orientações, cobranças e mudanças: Dorival Júnior viveu uma noite de muita inquietação à beira do campo na derrota do São Paulo para o Fluminense. Confira alguns momentos que gravei do treinador durante a partida no Morumbis. 🎥 @lance_saopaulo @lancenet https://t.co/ePcnf6sg7S — Rafaela Cardoso (@rafaela_cardoso) November 20, 2026

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No intervalo, depois de uma atuação que provocou vaias da torcida, Dorival caminhou sozinho em direção ao vestiário, de cabeça baixa. O treinador voltou para o segundo tempo à frente dos auxiliares e, embora tenha permanecido em pé e ativo à beira do gramado, começou a etapa mais calado e observador.

As mudanças vieram a partir dos dez minutos. Dorival chamou Wendell e Lucca, que entraram nas vagas de Iago e Danielzinho. Mais tarde, aos 28, promoveu outras duas alterações: Ryan e Gustavo Santana substituíram Lucas Moura e Calleri. Com a entrada de Djhordney ainda no primeiro tempo, o treinador utilizou as cinco substituições disponíveis.

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A tentativa de mudar o panorama, porém, não foi suficiente para tirar o São Paulo da dificuldade ofensiva. Aos 40 minutos, a insatisfação das arquibancadas ganhou força com o grito de "vergonha, time sem vergonha". Quase 25 mil torcedores estiveram no Morumbis, em uma partida disputada na véspera de feriado.

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Com o apito final, Dorival cumprimentou os jogadores e integrantes da comissão técnica do Fluminense e deixou o gramado sozinho, em direção ao vestiário. Jogadores e comissão técnica do São Paulo foram vaiados pela torcida.

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O resultado complica ainda mais a tentativa tricolor até mesmo de alcançar uma vaga na próxima Sul-Americana, que já era um caso quase impossível. Restam três partidas no Campeonato Brasileiro, sendo uma no Morumbis e duas fora de casa. O desempenho como visitante é outro obstáculo para a equipe na reta final da competição.