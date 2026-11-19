Calleri não escondeu a insatisfação com o desempenho do São Paulo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense na noite desta quinta-feira (19), pela 35ª rodada do Brasileirão. Após a partida no Morumbis, o atacante reconheceu que a equipe esteve distante do jogo durante o primeiro tempo, explicou as dificuldades para marcar o adversário e considerou justas as vaias da torcida ao fim do confronto.

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— Em nenhum momento do primeiro tempo estivemos no jogo. Eles têm um jeito de jogar bem difícil de marcar. Começamos fechando o meio, depois tentamos pressionar, deixando a direita livre, não funcionou — analisou o argentino.

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O camisa 9 também explicou que Dorival Júnior promoveu uma mudança na estratégia defensiva durante o intervalo. Segundo Calleri, o São Paulo conseguiu apresentar uma resposta nos primeiros minutos da etapa final, mas não manteve o ritmo necessário para buscar o resultado.

— No intervalo, o professor passou para nós outro tipo de marcação. Nos primeiros 15, 20 minutos, conseguimos. Depois, com o decorrer do jogo, não fizemos o gol e saímos sem nada — completou.

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Calleri reconhece cobrança da torcida

O atacante também comentou a reação dos torcedores, que protestaram durante a partida e vaiaram a equipe após o apito final. Para Calleri, a cobrança é compreensível diante do momento vivido pelo São Paulo.

— As vaias do torcedor são corretas, não estamos num bom momento, mas o que essa camisa pede é que sigamos trabalhando — afirmou.

Com o resultado, o São Paulo vê a possibilidade de alcançar uma vaga na próxima Libertadores ficar ainda mais distante. O Tricolor tem mais três partidas no Campeonato Brasileiro, sendo uma no Morumbis e duas como visitante, para tentar reagir na reta final da temporada.