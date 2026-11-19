Com nove desfalques no São Paulo para esta 35ª rodada do Brasileirão, o técnico Dorival Jr. precisou mudar a equipe para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O problema está concentrado principalmente na defesa e no meio-campo.

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As ausências nesta partida em casa, a penúltima desta temporada, são Newton, Luciano e Ferreirinha, que cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, Nícolas, Aurélio Buta, Sabino, Domingos Duarte e Marcos Antônio, que seguem no departamento médico, além de Bobadilla, que estava com a Seleção Paraguaia na Data Fifa e não está à disposição da comissão técnica.

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Com a baixa do volante, que vem sendo utilizado improvisado pelo lado direito da linha de três zagueiros, além da lesão de Sabino, Tolói será mantido na equipe ao lado de Arbola. Quem também aparece entre os titulares é o garoto Osorio. No meio-campo, Pablo Maia e Danielzinho formam a dupla.

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Com isso, a escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense tem: Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Danielzinho e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri.

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