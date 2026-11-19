Vídeo: Rafael ganha desenho, e trio de ataque é tietado na chegada do São Paulo ao Morumbis
Lucas Moura, Artur e Calleri foram alguns dos mais procurados pelos pequenos torcedores; Dorival Júnior também parou para atender as crianças antes do duelo com o Fluminense
A chegada da delegação do São Paulo ao Morumbis, na quinta-feira (19), foi marcada pelo carinho dos pequenos torcedores. Antes do confronto com o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores foram recebidos por crianças que aguardavam o elenco e aproveitaram o momento para tirar fotos e pedir autógrafos.
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Um dos momentos especiais ficou por conta do goleiro Rafael, que ganhou um desenho de um dos pequenos torcedores. Já Lucas Moura, Artur e Calleri estiveram entre os jogadores mais tietados, atenderam aos pedidos de fotos e receberam o carinho das crianças. O trio será titular no ataque do Tricolor contra o time carioca.
O técnico Dorival Júnior também parou para atender os torcedores e registrar o momento com eles na chegada ao estádio.
Dentro de campo, o São Paulo encara o Fluminense às 21h30, em busca de um resultado positivo na 35ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a décima colocação, com 44 pontos, e terá mudanças na equipe por conta de desfalques por lesão, suspensão e convocação.
Delegação do SPFC chegou de ônibus há poucos minutos aqui no Morumbis. Jogadores atenderam as crianças. O trio de ataque chegou junto! @lance_saopaulo @lancenet https://t.co/EmD4yKh4Yg— Rafaela Cardoso (@rafaela_cardoso) November 19, 2026
Goleiro Rafael ganhou até desenho das crianças no desembarque. Arboleda também foi um dos que tiraram fotos! @lance_saopaulo @lancenet https://t.co/D0UFHi8mQd— Rafaela Cardoso (@rafaela_cardoso) November 19, 2026
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Escalação do São Paulo:
Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Danielzinho e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri.
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