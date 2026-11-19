A montagem do elenco do São Paulo para 2027 passa por uma série de decisões que vão além da chegada de reforços. Com a eleição presidencial prevista para dezembro e o futuro da comissão técnica ainda indefinido, o clube terá de resolver pendências envolvendo jogadores que perderam espaço e atletas que estão emprestados a outras equipes.

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Entre os casos que exigem uma definição estão os laterais Enzo Díaz e Cédric Soares, atualmente fora dos planos de Dorival Júnior. O Tricolor também terá de avaliar cinco jogadores que encerram seus empréstimos ao fim da temporada: Maílton, Alisson, Felipe Negrucci, Patryck Lanza e Iba Ly.

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A próxima gestão terá participação importante nesse processo, já que as avaliações sobre o elenco podem mudar de acordo com o planejamento esportivo e a definição do comando técnico para o próximo ano.

Pendências contratuais: Enzo Díaz e Cédric

Enzo Díaz e Cédric Soares representam dois problemas diferentes para o São Paulo. Ambos estão fora dos planos atuais de Dorival, mas possuem vínculos longos com o clube, o que torna uma eventual saída dependente de negociação.

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O lateral-esquerdo argentino não atua desde maio e tem contrato até dezembro de 2028. Ele nem sequer treina com o elenco atualmente. A possibilidade de uma nova oportunidade no Tricolor passa também por garantias de que os problemas relacionados a atrasos de pagamentos não se repitam.

Nos últimos meses, o jogador aguardou uma negociação para deixar o São Paulo, mas as janelas de transferências terminaram sem um negócio definido. O Racing demonstrou interesse, mas o jogador não quis retornar ao futebol argentino.

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Já Cédric está afastado do grupo desde junho e tem vínculo até dezembro de 2027. O São Paulo chegou a conversar sobre uma rescisão, mas não houve acordo em relação aos valores envolvidos. A próxima diretoria terá de decidir se retoma as tratativas para encontrar um destino ao português ou se abre espaço para uma nova avaliação sobre o lateral-direito.

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Maílton e Negrucci podem entrar na avaliação esportiva

Entre os jogadores que voltam de empréstimo, Maílton, que tem contrato até dezembro de 2027, aparece como uma alternativa a ser observada pelo São Paulo. O lateral-direito está cedido ao Fortaleza e teve participação importante na temporada, com números ofensivos que chamam atenção: 12 gols e nove assistências.

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Felipe Negrucci também pode ser observado pela comissão técnica. Emprestado ao Athletic-MG em julho, o volante disputou 15 partidas na Série B, foi titular em nove e marcou um gol. O jogador tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2029.

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Alisson, Patryck e Iba Ly também aguardam definição

A situação de Alisson exige uma análise diferente. O volante está emprestado ao Fluminense até 31 de dezembro e teve uma passagem marcada por problemas físicos, com apenas 12 partidas e uma assistência. O acordo prevê opção de compra de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), que pode alterar o cenário caso o clube carioca decida exercer o direito.

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Além da questão esportiva, o retorno do jogador também envolve o desgaste com parte da torcida após a negociação frustrada com o Corinthians no início do ano. A avaliação sobre seu futuro ficará para o planejamento da próxima temporada.

Patryck Lanza e Iba Ly, por sua vez, estão emprestados ao Juventude. Com contrato com o Tricolor até abril de 2027, lateral-esquerdo disputou 18 partidas e marcou três gols, mas perdeu espaço por ficar cerca de quatro meses afastado por uma lesão na coxa. O volante teve participação mais limitada na equipe gaúcha, com seis partidas. O vínculo com o time paulista vai até dezembro de 2027.