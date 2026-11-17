Maior goleiro da história do clube, Rogério Ceni foi eleito o maior ídolo da história do São Paulo em votação popular promovida pelo Lance!. Depois de ser o mais votado entre os jornalistas, o Mito também foi escolhido pelos torcedores.

Rogério Ceni recebeu 52% dos votos, seguido por Telê Santana, com 30%, Raí, com 11%, Leônidas, com 4% e Muricy Ramalho, que fechou a votação com 3% dos votos.

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A votação popular confirmou a opinião dos jornalistas ouvidos pelo Lance!. O ranking dos repórteres terminou com 47 pontos para o ex-goleiro, à frente de Raí, com 39, Telê Santana, com 29, Leônidas, com 13, e Muricy, com 8.

Como foi realizada a pesquisa de maior ídolo da história do São Paulo?

O Lance! ouviu dez jornalistas, sendo cinco da própria equipe e outros cinco de veículos de comunicação externos. Cada profissional montou um top 5 com os maiores ídolos da história do São Paulo. A votação atribuiu cinco pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo, três ao terceiro, dois ao quarto e um ao quinto.

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História de Rogério Ceni no São Paulo

Maior goleiro artilheiro do futebol, Rogério Ceni foi campeão mundial com o São Paulo e com a Seleção Brasileira, além de ser bicampeão da Libertadores e tricampeão brasileiro.

Rogério Ceni comemora título do Brasileirão (Foto de Mário Ângelo/Folhapress)

Ele iniciou sua trajetória no São Paulo em 1990, quando chegou ao clube aos 17 anos, após ser aprovado em uma peneira. A estreia pela equipe profissional aconteceu em junho de 1993, durante uma excursão à Espanha, contra o Tenerife. Inicialmente reserva de Zetti, o goleiro assumiu a titularidade em 1997 e rapidamente se tornou uma das principais referências do elenco tricolor.

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Ao longo da carreira, balançou as redes 131 vezes com a camisa são-paulina, tornando-se o goleiro com mais gols na história do futebol. Também estabeleceu o recorde de 1.237 partidas pelo clube, marca que o coloca como o jogador que mais vezes defendeu o Tricolor.

Títulos conquistados no São Paulo

Mundial: 1993 (sem jogar) e 2005

Libertadores de 1993 (sem jogar) e 2005

Copa Sul-Americana: 2012, da Supercopa de 1993 (sem jogar)

Recopa: 1993 (sem jogar) e 1994 (sem jogar)

Copa Conmebol: 1994

Copa Master Conmebol: 1996

Brasileiro:2006, 2007 e 2008

Rio-São Paulo: 2001

Campeonato Paulista: 1992 (sem jogar), 1998, 2000 e 2005