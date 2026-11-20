Dorival Júnior evitou projetar sua continuidade no São Paulo após a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no Morumbis. Com contrato até o próximo mês, o treinador foi questionado sobre o futuro no clube em entrevista coletiva e preferiu não se aprofundar no assunto.

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— Com relação a futuro, esquece isso, deixa acontecer. Depois a gente conversa — limitou-se a dizer o técnico.

Dorival também comentou o momento da equipe e reconheceu que os resultados ficaram abaixo do que esperava para o trabalho. Apesar das dificuldades, o treinador defendeu o desempenho tático do São Paulo em boa parte da temporada e afirmou que poucas equipes conseguiram envolver o Tricolor durante as partidas.

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— Se eu for falar de comportamento tático depois de mais uma derrota, é natural que vocês não vão entender e o torcedor também não. Na parte tática, poucas foram as equipes que nos envolveram. Foram raros os momentos. Tivemos muita consistência tática em muitas partidas. De resultados, eu concordo com vocês, não espelharam o que fizemos — avaliou.

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Dorival cita problemas inesperados e indefinição política

O técnico também admitiu que não imaginava terminar a temporada em um cenário como o atual. Segundo ele, o volume de problemas enfrentados ao longo do ano foi maior do que o esperado, e a equipe poderia ter alcançado resultados melhores.

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— Não imaginei (o fim de ano como está sendo). Vim de peito aberto, acreditando em resultados diferentes do que aconteceu. Foi uma situação inusitada, não imaginava o volume de problemas que acabou acontecendo. Resultados eu esperava muito mais. Em momento nenhum passamos aperto excessivo, mas é muito pouco para o que eu imaginava entregar para o São Paulo — afirmou.

Sobre o planejamento para a próxima temporada, Dorival explicou que mantém conversas diárias com o clube, mas que ainda não há ações concretas. O treinador relacionou a indefinição ao processo político e à necessidade de respeitar as decisões dos associados.

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— Conversas nós temos diariamente. Ações, não. Temos que respeitar o que vai ser definido pelos associados do clube. Sendo assim, nós estamos totalmente algemados em relação às tomadas de posições. Estamos com o que poderia ser um planejamento adiantado para o ano seguinte, mas temos que respeitar em razão desse processo político — concluiu.

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