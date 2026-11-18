Os três meio-campistas do São Paulo convocados para esta Data Fifa encerraram seus compromissos pelas seleções com participações importantes. Djhordney e Pedro Ferreira defenderam a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos contra o Peru, enquanto Damián Bobadilla representou o Paraguai em partidas contra Singapura e Japão.

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O segundo compromisso trouxe novidades para os representantes de Cotia. Na última segunda-feira (16), o Brasil sub-20 goleou o Peru por 9 a 0, no Mangueirão, em Belém. Pedro Ferreira começou entre os titulares e permaneceu em campo por 67 minutos. Djhordney entrou aos 11 minutos do primeiro tempo, deu uma assistência e foi substituído aos 15 minutos da etapa final.

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Na primeira partida entre as seleções, disputada na sexta-feira (13), Djhordney havia começado como titular e atuado durante os 90 minutos. Pedro Ferreira entrou no decorrer do segundo tempo e participou da construção do lance do primeiro gol brasileiro ao cobrar o escanteio que originou a jogada.

Ao todo, Djhordney somou 122 minutos em campo nos dois amistosos, enquanto Pedro Ferreira acumulou 82 minutos. A dupla participou de lances de gols nas duas vitórias brasileiras, que fazem parte da preparação para o Sul-Americano sub-20, previsto para janeiro de 2027, na Colômbia.

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Bobadilla ganha sequência pelo Paraguai

Pelo Paraguai, Bobadilla também encerrou a Data Fifa com mais participação. Depois de entrar no segundo tempo da goleada por 4 a 1 sobre Singapura, na sexta-feira, o volante foi titular e completou os 90 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na terça-feira (17).

O jogador do São Paulo acumulou 106 minutos em campo nos dois amistosos. Diante dos japoneses, teve 47 ações com a bola, acertou 84% dos passes, finalizou uma vez no gol e completou três dribles, segundo dados do SofaScore.

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Com o encerramento dos compromissos internacionais, os três jogadores retornam ao clube. Djhordney e Pedro Ferreira já se reapresentaram ao elenco na terça-feira, enquanto Bobadilla é aguardado até esta quarta-feira (19), véspera da partida entre São Paulo e Fluminense.

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