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São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

Confronto de ida terminou em vitória tricolor por 2 a 1

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/10/2026 15:31
Supervisionado porAndré Carbone,
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Tricolor joga somente pelo empate para conquistar o título do Brasileirão Feminino de 2026 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Tricolor joga somente pelo empate para conquistar o título do Brasileirão Feminino de 2026 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no MorumBis, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV. Clique para assistir no Sportv

Em dia de recorde histórico, a equipe feminina do São Paulo joga apenas pelo empate contra as rivais da capital. O Tricolor busca a revanche da final do Brasileirão Feminino, na qual foi derrotado pelo próprio Corinthians em 2024.

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A equipe do São Paulo chega desta forma para iniciar o confronto decisivo: Carlinha; Serrana, Calderan, Tayla e Carol Gil; Bia Menezes, Robinha e Karla Alves; Aline, Isa e Crivelari.

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São Paulo venceu o confronto de ida por 2 a 1 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)
São Paulo venceu o confronto de ida por 2 a 1 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como chegam as equipes para São Paulo x Corinthians

O São Paulo levou a melhor no primeiro jogo da decisão, disputado na Neo Química Arena. Gabi Zanotti abriu o placar para o Corinthians, mas Giovanna Crivelari empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Isa Guimarães marcou o gol da vitória tricolor.

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Além da vantagem na final, o São Paulo alcançou um feito inédito ao se tornar o primeiro time a vencer o Corinthians Feminino na Neo Química Arena. Agora, a equipe precisa apenas de um empate no Morumbis para levantar a taça pela primeira vez.

O Corinthians, maior campeão do Brasileirão Feminino, com sete títulos, precisa vencer para conquistar o oitavo troféu da competição. Em caso de vitória alvinegra por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis.

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A final também envolve uma premiação financeira. O campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão.

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