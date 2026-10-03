A final do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians, neste sábado (3), às 16h30, no Morumbis, será mais um retrato do espaço que o futebol feminino vem conquistando no Brasil. Além da decisão dentro de campo, a partida terá ações para torcedores, experiências de hospitalidade, produção de conteúdo e premiações, reunindo diferentes marcas em torno de um dos principais eventos da modalidade no país.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A presença cada vez maior de empresas nas competições femininas acompanha um movimento de crescimento do próprio futebol feminino. Patrocínios, transmissões, presença de público e novas experiências nos estádios passaram a fazer parte de um cenário que, há alguns anos, ainda tinha pouca estrutura comercial.

continua após a publicidade

Na decisão deste sábado, o público que estiver no Morumbis encontrará diferentes ativações. Uma delas será a premiação da Melhor Jogadora das Finais, que receberá um carro zero quilômetro. Também haverá distribuição de brindes, exposição de veículos, ações com influenciadores, experiências para torcedores e iniciativas voltadas ao público corporativo.

A Hyundai será responsável pelo prêmio de Melhor Jogadora das Finais. A vencedora, escolhida por uma comissão da montadora, receberá um Hyundai i20 zero quilômetro após a partida. A marca também terá dois carros expostos atrás dos gols e distribuirá 6 mil batecos no setor norte do estádio.

continua após a publicidade

Marcas farão ações na final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo (Foto: Staff Images Woman)

A Uber, por sua vez, fará o transporte da taça até o Morumbis com uma motorista do aplicativo que acompanha o futebol feminino. A empresa também disponibilizará um cupom de desconto para torcedores que forem ao estádio.

A Amazon realizará uma ação nos arredores do Morumbis com perguntas e respostas conduzidas por influenciadores. Os torcedores que acertarem as questões poderão ganhar um upgrade de ingresso para os camarotes. A Coca-Cola levará 30 influenciadores para acompanhar a final e produzir conteúdo durante a partida.

continua após a publicidade

Também haverá ações voltadas a convidados e clientes dos patrocinadores. Itambé, Monange e Hyundai terão sessões de Matchday corporativo, enquanto parceiros comerciais da competição contarão com camarotes para convidados.

Na transmissão do SporTV, a Itambé terá uma ação de merchandising com a participação da ex-jogadora Mônica. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e vice-campeã mundial em 2007, ela também defendeu a Seleção Brasileira e o São Paulo.

continua após a publicidade

Crescimento comercial acompanha expansão da modalidade

As ações comerciais da final fazem parte de um acordo que engloba as três principais competições femininas organizadas pela CBF: Brasileirão A1, Copa do Brasil e Supercopa. Segundo dados da FSports, os contratos representam cerca de 240 partidas por ano, audiência superior a 60 milhões de espectadores e mais de R$ 321 milhões em valor de mídia.

— A entrega desta grande final e o sucesso comercial de todo o campeonato comprovam que o futebol feminino brasileiro está evoluindo e alcançando um novo patamar de maturidade de mercado. Conseguimos estruturar um produto competitivo e atrativo para marcas, reunindo empresas que entendem a importância de investir no desenvolvimento da modalidade e de construir legados duradouros ao lado da categoria — avalia Ruskaya Zanini, COO da FSports.

continua após a publicidade

— O nosso foco para esta decisão está voltado para a excelência na execução das ativações, garantindo que os patrocinadores desfrutem da melhor vitrine e do melhor retorno institucional possível. Desenvolvemos dinâmicas que misturam hospitalidade e entretenimento interativo direto com a torcida, reforçando o papel de cada marca parceira como peça essencial dentro desse espetáculo esportivo — acrescenta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap.

Atualmente, Amazon, Coca-Cola, Hyundai, Uber, Itambé, Monange e Sicoob são patrocinadores das competições femininas da CBF. A FSports detém os direitos comerciais da categoria no ciclo de 2025 a 2029 e tem a Heatmap como parceira na comercialização das propriedades de patrocínio.

continua após a publicidade

Além das marcas, a final terá a presença de projetos que trabalham com a formação de meninas no futebol. A FSports convidou as iniciativas Meninas em Campo, Estrelas e Acaff para acompanhar a decisão. Ao todo, 150 meninas estarão no Morumbis.