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São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileiro

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/10/2026 15:17
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Carlos Coronel em treino do São Paulo
Coronel deve ganhar oportunidade contra o Cruzeiro (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, no Mineirão. Sem retorno de lesionados, Dorival Júnior deve ter um time diferente contra a equipe mineira.

Antes de ir ao campo, o elenco participou de uma atividade no auditório, onde a comissão técnica exibiu um vídeo aos jogadores. Na sequência, os atletas iniciaram os trabalhos com o aquecimento comandado pela preparação física.

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Depois, o grupo foi dividido em três equipes para uma atividade de ativação em espaço reduzido. Na parte final do treinamento, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram um trabalho tático, além de exercícios de bolas paradas ofensivas e defensivas, de olho no duelo com o Cruzeiro.

O lateral-direito Igor Felisberto, o volante Djhordney e o atacante Tete também voltaram aos trabalhos com o grupo nesta terça. Os três estavam com a Seleção Brasileira Sub-20 durante a Data Fifa e participaram de amistosos na Espanha contra Dinamarca, Estados Unidos e México. A convocação fez parte da preparação da equipe para o Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro de 2027.

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Treino do São Paulo
Treino do São Paulo encerrou preparação para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Reprodução/ SPFC)

Veja a provável escalação do São Paulo

O São Paulo deve ter algumas mudanças contra o Cruzeiro. Luciano, Iago, Rafael e Danielzinho seguem fora. Vale destacar que o quarteto é bastante utilizado por Dorival Júnior, embora o treinador não tenha repetido nenhuma escalação desde o seu retorno ao Tricolor.

Com isso, peças como Coronel devem ganhar outra oportunidade. Um provável time pode ser formado por Coronel; Pedro Lima, Arboleda, Rafael Tolói (Sabino) e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Artur, Gustavo Santana (Ryan Francisco) e Calleri.

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