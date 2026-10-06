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Carlos Coronel deve ser opção do São Paulo contra o Cruzeiro e busca espaço

Jogador pode ter chance de se firmar

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/10/2026 08:02
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Carlos Coronel pelo São Paulo
Carlos Coronel no gol do São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Carlos Coronel pode ter mais uma chance como titular no gol do São Paulo. Nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, o goleiro deve ser opção diante do Cruzeiro. Rafael ainda apresenta dores na lombar e segue aos cuidados da fisioterapia. O quadro não é considerado uma lesão, mas o jogador deve continuar em tratamento.

Coronel foi o escolhido contra o Santos, quando Rafael virou desfalque de última hora após sentir o incômodo pouco antes da partida da última sexta-feira. Contratado neste ano para ser o reserva imediato, o goleiro foi acionado e pode novamente começar entre os titulares diante do Cruzeiro.

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Números de Carlos Coronel

Os números de Coronel em 2026 trazem um contexto do momento. O goleiro soma quatro jogos como titular pelo São Paulo, com quatro gols sofridos e média de 3,3 defesas por partida. São 76% de bolas defendidas, dois jogos sem sofrer gols e média de 1,5 defesa em chutes dentro da área. Coronel também registra um erro defensivo grave e 50% de acerto nos passes.

No clássico contra o Santos, especificamente, foram duas defesas e dois gols sofridos, com 50% de bolas defendidas. O goleiro ainda teve um erro defensivo grave, mas acertou 64% dos passes. Os números são do Sofascore.

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O erro, em questão, é atribuído ao segundo gol do Santos, na vitória do time alvinegro por 2 a 1. Coutinho foi importante na construção da jogada. O meia recebeu em transição rápida e esperou a defesa do São Paulo se recompor antes de encontrar Gabigol em profundidade. O camisa 9 atacou o espaço, driblou o zagueiro e saiu cara a cara com Coronel. O goleiro deixou a meta para reduzir o ângulo, mas Gabigol tocou na saída e abriu o placar. Embora seja um lance que divida opiniões, parte da torcida adotou um tom de crítica após a partida.

Carlos Coronel no gol do São Paulo
Carlos Coronel no gol do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

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Mesmo que Rafael seja visto como a primeira opção, o jogo contra o Cruzeiro pode ser uma chance para Coronel se firmar e ganhar mais confiança. Com o peso do Mineirão, o Tricolor vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. Com uma sequência difícil, está na 10ª colocação, com 36 pontos.

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