O São Paulo deve voltar a contar com Luciano e Calleri juntos neste sábado (17), contra o Vasco, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Recuperados de problemas físicos, os atacantes formam uma dupla responsável por metade dos gols marcados pelo Tricolor na temporada: são 31 dos 62 gols da equipe em 2026. Os dois não atuam lado a lado desde 19 de setembro, quando participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional.

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Os números dos jogadores reforçam a importância da provável volta. Nos 37 jogos em que atuaram juntos, Calleri marcou 14 gols e deu três assistências, enquanto Luciano balançou as redes 13 vezes e também distribuiu três passes para gol. Ao todo, são 27 gols e seis assistências nos compromissos em que estiveram lado a lado.

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Luciano e Calleri têm números próximos quando atuam juntos

De acordo com dados do Sofascore, Calleri participou diretamente de um gol a cada 162 minutos nos 37 jogos em que esteve em campo com Luciano. O argentino foi titular em 31 dessas partidas, registrou média de 1,9 finalização por jogo, sendo 0,8 no alvo, e acertou 40% das tentativas.

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Luciano, por sua vez, foi titular em 32 dos 37 jogos ao lado do argentino e teve participação em gol a cada 167 minutos. O camisa 10 registrou média de 2,3 finalizações por partida, com 0,7 no alvo, e acertou 82% dos passes. O jogador também apresentou média de 1,0 passe decisivo e 0,1 grande chance criada por jogo, além de 0,9 desarme e 2,6 bolas recuperadas por partida.

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Foto: Fernando Blade/AtoPress/Folhapress

Números dos atacantes sem a companhia do parceiro

Os dados também mostram o desempenho individual de cada jogador nas partidas em que atuou sem o outro. Calleri disputou cinco jogos sem Luciano, sendo quatro como titular, e marcou dois gols. Nesse recorte, o argentino teve participação em gol a cada 187 minutos, média de 1,8 finalização por partida, com 0,4 no alvo, e pontaria de 22%.

Luciano, por sua vez, esteve em campo sem Calleri em quatro partidas, todas como titular. O camisa 10 também marcou dois gols e participou diretamente de um gol a cada 168 minutos. Sua média foi de 3,0 finalizações por jogo, sendo uma no alvo, e 1,3 passe decisivo por partida. O aproveitamento nos passes foi de 76%.

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