São Paulo renegocia dívida milionária e renova com produtora
Clube negocia débito de R$ 2,1 milhões, prevê novas condições de pagamento e reduz o valor mensal do acordo com a empresa
O São Paulo chegou a um acordo para renegociar uma dívida de R$ 2,1 milhões com a Gutierre Filmes e manter a parceria com a produtora audiovisual até o fim de 2029. O novo contrato prevê mudanças nas condições financeiras e estabelece um cronograma para o pagamento dos valores pendentes.
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A empresa trabalha com o clube desde 2017 e é responsável pela produção de conteúdos para as plataformas digitais tricolores, incluindo os vídeos de bastidores e materiais publicados pela SPFC Play.
Para viabilizar o acordo, o clube negociou um abatimento de 33% do débito, cerca de R$ 690 mil. Como parte da negociação, ofereceu um título de sócio do clube social e três diárias do Morumbis para a realização de eventos corporativos.
Com o desconto, o saldo restante, de aproximadamente R$ 1,4 milhão, será pago em 39 parcelas até o encerramento do contrato.
O novo vínculo também prevê uma redução de 44% no valor mensal pago à produtora, diminuindo os custos da parceria para as próximas temporadas.
A renovação mantém a Gutierre Filmes como responsável por parte da produção audiovisual do São Paulo, enquanto o clube organiza o pagamento do débito acumulado.
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