Bastidores: Dorival e Rafinha anunciaram saída após reunião com candidatos do São Paulo ser adiada
Encontro foi remarcado de quarta para segunda-feira e segue de pé; dupla se colocou à disposição para auxiliar na transição
Dorival Júnior e Rafinha anunciaram na quinta feira (26) que não permanecerão no São Paulo, um dia depois da data em que estava inicialmente prevista uma reunião com os candidatos à presidência do clube. O encontro, que tinha como objetivo apresentar um diagnóstico de diferentes áreas da instituição, foi remarcado para a próxima segunda-feira (30) e, segundo apuração do Lance!, segue de pé.
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Na entrevista coletiva em que comunicaram a decisão, Dorival e Rafinha afirmaram que estavam à disposição dos candidatos para compartilhar informações sobre o funcionamento do São Paulo e contribuir com a transição. A ideia era elaborar um material com um diagnóstico das áreas do clube, sob orientação de Rafinha.
– Por duas ou três vezes tentamos uma reunião, uma aproximação, para que tivéssemos uma ideia. Não sei (se houve interesse). Mas nunca andou. Não posso culpar ninguém – disse Dorival.
— Estamos à disposição dos dois candidatos, caso eles achem conveniente e necessário, para que possam se inteirar de tudo aquilo que está sendo vivido dentro do clube. Assim como um diagnóstico de todas as áreas, orientado pelo Rafinha, para que possamos produzir um material que seja interessante para essas novas pessoas que chegarão — continuou o técnico.
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– Essa decisão não foi tomada agora. Já estávamos conversando há algum tempo. A decisão de comunicar agora é para os candidatos terem mais tempo, flexibilidade para escolher as pessoas que vão ocupar esse cargo, como o Dorival mencionou. São todas as coisas juntas – completou Rafinha.
Reunião foi remarcada para segunda-feira
O encontro estava previsto inicialmente para quarta-feira (25), véspera do duelo contra o Remo, pelo Brasileirão, mas acabou remarcado para segunda-feira (30). A reportagem apurou que questões logísticas, como a programação de treinos e as viagens da equipe, estiveram entre os fatores que dificultaram a realização da reunião antes dessa nova data.
O estafe de Marcelo Portugal Gouvêa confirmou à reportagem que o encontro já estava marcado para segunda-feira. O de Vinicius de Medeiros, por sua vez, afirmou que tinha conhecimento da previsão da reunião antes dos acontecimentos de quinta-feira, mas que ainda aguardaria para entender os próximos passos diante do novo cenário.
O candidato também se colocou à disposição para atender aos interesses do São Paulo, mas ponderou que esperaria a definição sobre o que será feito após os anúncios de saída de Dorival e Rafinha.
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Encontro segue mantido
A reportagem apurou que a reunião entre Rafinha, Dorival, Harry Massis, atual presidente, e os dois candidatos à presidência segue de pé. O São Paulo ressaltou que o técnico e o executivo de futebol se colocaram à disposição para auxiliar no que for necessário.
A reunião foi pensada como uma oportunidade para que os candidatos conhecessem melhor a situação do clube a partir das informações reunidas por Dorival e Rafinha. Com o anúncio de que os dois não permanecerão no São Paulo, o encontro ganha um novo contexto, mas continua previsto para segunda-feira.
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