Após o triunfo sobre o Vitória no último sábado (10) por 2 a 1, o São Paulo retoma os trabalhos de treino na tarde desta terça-feira (13), no CT da Barra Funda. O elenco dará sequência à preparação para o confronto contra o Vasco, agendado para este sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

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O Tricolor Paulista segue cronograma previsto pela comissão técnica. Neste domingo (11), a equipe foi liberada dos treinos e, nesta segunda-feira (12), jogadores que seguem em recuperação de lesão devem ir ao CT da Barra Funda.

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Os jogadores lesionados são: Danielzinho (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Nicolas (sutura no menisco do joelho esquerdo), Aurélio Buta (lesão no menisco do joelho direito), Domingos Duarte (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Luciano (dores no adutor direito).

Por outro lado, a comissão técnica contou com três retornos importantes contra o Vitória: Iago, Rafael e Lucas Moura. O trio foi utilizado, e só o camisa 7 iniciou o duelo entre os reservas.

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São Paulo perde titular para partida contra o Vasco

O São Paulo terá uma baixa fundamental no duelo contra o Vasco. Isso porque o meio-campista Djhordney recebeu o terceiro cartão amarelo durante o confronto com o Vitória, neste sábado (10), e terá de cumprir suspensão automática.

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O jogador foi advertido aos 43 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Bráulio da Silva Machado. Ele cometeu falta em cima de Lucas Silva e cumprirá suspensão pela primeira vez. Antes, Djhordney havia sido advertido na quarta e 26ª rodadas, nas partidas contra Coritiba e Atlético-MG, respectivamente.

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Veja a programação da semana do São Paulo

Confira a agenda de atividades do elenco são-paulino no Super CT até o confronto contra o Vasco e o encerramento do fim de semana:

1 . Segunda-feira (28/09): Atividades para atletas em recuperação; 2 . Terça-feira (29/09): Treino no CT; 3 . Quarta-feira (30/09): Treino no CT; 4 . Quinta-feira (01/10): Treino no CT; 5 . Sexta-feira (02/10): Treino no CT; 6 . Sábado (03/10): São Paulo x Vasco (31ª rodada do Brasileirão - Morumbis); 7 . Domingo (04/10): Folga / Livre.