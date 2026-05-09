O lateral-direito Maik, de 21 anos, foi afastado dos treinamentos do elenco principal do São Paulo por baixa intensidade durante as atividades e passou a treinar em horários diferentes dos realizados pelo técnico Roger Machado no CT da Barra Funda.

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O jovem já não vinha sendo utilizado pela comissão técnica com muita frequência em jogos da equipe. Ele até seria relacionado para a partida contra o Millonarios, no dia 28 de abril, em Bogotá, pela Sul-Americana, mas se apresentou com dores musculares e acabou cortado. Desde o início desta semana, quando se recuperou, Maik começou a treinar de forma separada.

Maik passou a ganhar espaço entre os titulares no início da temporada, ainda sob o comando de Hernán Crespo, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Roger Machado. A informação sobre o afastamento foi divulgada inicialmente pelo UOL.

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Com o novo treinador, o lateral-direito atuou em apenas uma partida, no dia 18 de março, quando o São Paulo perdeu para o Atlético-MG. Na partida seguinte, no dia 21, contra o Palmeiras pelo Brasileirão, foi relacionado pela última vez.

Até o momento, diretoria e comissão técnica não trabalham com prazo para que Maik seja reintegrado ao elenco. Pelo time profissional, o jogador tem 18 partidas e dois gols.

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