Mercado da Bola: veja como estão as negociações do São Paulo para 2025 até 19/12

A menos de um mês da reestreia na temporada 2025, com a disputa dos amistosos na FC Series, nos Estados Unidos, o São Paulo segue o projeto de reformular seu elenco para a próxima temporada e precisará fazer reposições para as saídas neste fim de ano.

O Tricolor ainda não anunciou oficialmente nenhuma contratação, mas as posições mais urgentes já foram estabelecidas pela diretoria do clube, que agora trabalha nas negociações. Os principais pontos de reposição do time são as laterais e o meio-campo, principalmente na faixa mais ofensiva. O Mercado da Bola do São Paulo mira a chegada de um camisa 10 mais midiático para reforçar o elenco que disputará o Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa Do Brasil e Libertadores em 2024.

O primeiro teste, ainda que não seja em jogo oficial, será contra o Cruzeiro em 12 de janeiro, em jogo válido pela competição de pré-temporada na Flórida, nos EUA. Posteriormente, encara o Flamengo no segundo compromisso da competição.

Elenco do São Paulo está sendo montado para a temporada 2025. (Foto: Paulo Pinto / Saopaulofc)

Contratações do São Paulo para 2025

Por enquanto, o nome que mais se aproxima de ser reforçado pelo Tricolor é do lateral esquerdo Wendell, que atua no porto. Como apurou o Lance!, o Tricolor tem tudo acerto com o jogador e ainda depende de um acerto financeiro com o clube português para definir a vinda do atleta. A posição é a mais carente do elenco, já que o lateral Welington deixou o clube e negociou sua ida para o Southampton, da Inglaterra.

Outra posição na mira do time é a de meia-atacante, um camisa 10. Após o fracasso com James Rodríguez, o São Paulo se mostra mais cauteloso na vinda de um novo nome de peso. O plano A é chegada de Oscar, que tem esbarrado em questões financeira e pessoais do atleta.

Segundo o presidente Julio Casares, existe uma situação pessoal do atleta que tem travado as negociações, mas que a questão financeira pode ser contornada. Por enquanto, não há evolução na negociação.

Outro nome que surgiu como alternativa é do argentino Paulo Dybala, atualmente na Roma. Nesse caso, a vinda do meia dependeria da negociação pela compra do jogador. Ao contrário do meia brasileiro, Dybala tem contrato até 2026 com o time italiano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

As saídas do São Paulo em 2025

Para o começo da próxima temporada, além da venda de Welington, o São Paulo pode ver mais de um jogador do setor de meio-campo deixar a equipe. O que reforçaria a necessidade de uma contratação no setor.

Rodrigo Nestor interessa ao Bahia, que já entrou em contato com o staff do atleta há alguns meses para monitorar a situação do jogador e pode sinalizar uma proposta em breve, e o argentino Giuliano Galoppo é alvo do Santos. Neste caso, o Peixe busca uma contratação por empréstimo com opção de compra.

O nome de Luciano, autor de 18 gols na temporada pelo São Paulo, foi sondado para deixar o clube nesta janela. Porém, a diretoria do clube descarta liberar por uma proposta de um clube brasileiro e o técnico Luis Zubeldía já afirmou que espera contar com o atleta no próximo ano.

Ainda há um grupo de jogadores em fim de contrato e que, por enquanto, não houve sinalização de renovação. Entre esses jogadores, existem nomes que foram titulares em 2024 e que o Tricolor tem interesse em manter na equipe.

Nomes como Luiz Gustavo e Rafinha têm seus vínculos se encerrando no fim deste ano e ainda não definiram suas situações. Já Liziero, meia, tem vínculo até o meio de 2025 e em janeiro já poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

O trio Alan Franco, zagueiro, Igor Vinícius, lateral, e o goleiro Rafael têm contratos com o São Paulo até dezembro de 2025. Por ora, a situação dos três exige menos atenção, mas também vai demandar atenção dos dirigentes a partir de janeiro.

Há também os nomes que não devem seguir no time com o fim de seus contratos. Orejuela encerra o vínculo após a disputa do Paulistão e Jhegson Mendez finaliza seu contrato em junho. A dupla não foi aproveitada pelo técnico Luis Zubeldía. Santi Longo, emprestado até o meio do ano, é mais um que não foi usado pelo treinador e tem futuro indefinido no clube.